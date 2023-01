«The Flying Moustache» har ikke fått det til å stemme de to siste sesongene. Fysiske plager har satt en stopper for de gode resultatene.

Johansson var sjanseløs på å komme seg til finaleomgangen lørdag, og han ba om å få slippe intervju. Søndag tok han seg videre, men det endte med 23.-plass.

Nå åpner den erfarne skihopperen fra Lillehammer opp om de tilbakevendende problemene med ryggprolaps og et stadig følelsesløst høyrebein.

– Når du kjenner at en fot dovner bort i en veldig følelsesbasert idrett, kjenner jeg at det tidvis er ekstremt utfordrende å holde fokus på rett plass. Og man blir jo stressa av ganske mye mindre enn det, forteller en åpen Johansson til NRK.

PLAGES: Robert Johansson mister følelsen i høyre beinet. Foto: Geir Olsen / NTB

– Kroppen som stopper meg

I 2021 gjennomgikk Johansson sin første prolapsoperasjon. Året etter måtte han trekke seg fra VM grunnet enda en prolaps – og en ny ryggoperasjon måtte til.

I et intervju med Aftenposten på sensommeren så han lyst på den kommende sesongen. Men selv etter to ryggoperasjoner er ikke Lillehamringen kvitt problemene, som kom tilbake igjen rundt nyttår.

32-åringen legger ikke skjul på at det har vært frustrerende å forholde seg til en kropp som ikke vil spille på lag.

– Det er jo litt frykt blanda inn med det. Det er jo fælt å miste kontakt med alt av muskulatur. Da mister du alt av kraft, også. Evnen til å stramme en ankel – den er ganske viktig når du holder på med det du holder på med, forklarer Johansson.

– Blir du forbanna eller redd?

– Litt av alt. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort annerledes. Det er det som kanskje irriterer meg mest. Jeg har jo brukt all tida mi på å sørge for å gjøre akkurat det jeg skal for å bli først og fremst bra i ryggen. Få kroppen til å samarbeide, men også være kapabel til å hoppe på ski. Så er det kroppen som stopper meg da. Det er noe jævla dritt, svarer en ærlig hopper.

FRUSTRERT: Robert Johansson er betenkt og usikker på fremtida. Foto: Geir Olsen / NTB

– K jennes ut som noen har sprøyta inn en væske

32-åringen sier han ikke merker noen smerter i ryggen, men han kjenner på tap av følelser i høyre bein under intervjuet.

Han forklarer at følelsene forsvinner litt etter litt.

Det kan for eksempel skje i løpet av en oppvarming eller etter en lang biltur hvor han har sittet litt for dårlig.

– Man er litt hypersensitiv på en del ting man ikke bør være så altfor sensitiv for når man holder på med det her, sier Johansson.

Endringene i høyrebeinet er små, men merkbare for hopperen:

– Det rare med det er at det kjennes ut som noen har sprøyta inn en væske. Bare satt inn en sprøyte fra rett under kneet og kylt på. Leggen føles større, mer død. Det er ikke noe superstore forskjeller kraftmessig, men man kan vel se små forskjeller. Men det er de små forskjellene man kjenner tidvis veldig godt når man kjenner på hvordan kroppen føles.

– Jeg har prøvd å kjøre tilløp uten å kjenne høyrefoten, og det har jeg ikke planer om å gjøre igjen, forteller Johansson.

2021: Sølvmedaljen fra Oberstdorf i mars 2021 er Johanssons beste VM-minne. Foto: Lise Åserud / NTB

Åpner for å legge opp

Johansson er frustrert over hvor lang tid rekonvalesensprosessen tar og er usikker på fremtiden.

Han har vel å merke tro på det han gjør av forebyggende trening og behandling.

– Problemet er at jeg ikke vet hvor lang tid det tar før det blir skikkelig bra da. Det er en tålmodighetsprøve, når du føler det burde skjedd en endring ganske kjapt. Samtidig føler jeg at jeg er på rett spor.

– Vurderer du å gi deg ved enden av sesongen?

– Det kan godt hende. Det får vi se. Så lenge jeg hadde vært «happy» med avgjørelsen, så tror jeg at jeg hadde blitt glad, sier Johansson og fortsetter:

– På et eller annet punkt må man jo tenke sånn. Om det har kommet ennå, vet jeg ikke. Jeg har veldig lyst til å få kroppen til å funke, og jeg er villig til å prøve mye og strekke meg langt. Problemet er jo at sesongen er jo i full sving. Jeg har hvert fall ikke tid til å dra hjem, legge meg på sofaen og vente på at det skal gå over.

Nå er det snart duket for VM, og Johansson har klare mål for seg selv og laget.

Han står med individuelt VM-sølv i stor bakke (2021) og OL-bronse i både stor og normal (2018).

– Så det frister veldig med et individuelt gull også, men jeg synes det hadde vært sykt kult å ta et gull med laget. Det gjelder både miks og lagkonkurranse for gutta, sier Johansson.