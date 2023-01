Tårene fosset nedover kinnene til Vilde Nilsen da det første gullet under ski-VM for parautøvere var i boks. Denne gangen var det tårer av lettelse og glede.

For under ett år siden sto hun sønderknust i pressesonen under Paralympics i Beijing. Tromsøværingen måtte bryte åpningsdistansen i Kina, noe hun opplevde som uendelig tung «hjertesorg».

VM i Östersund har handlet om revansje – å vise hvem som egentlig er best. Nilsen fulgte opp med sølv på sprinten og et nytt gull under lørdagens 10 kilometer.

22-åringen har erfart at ting kan gå galt, men når nervene kommer har hun utviklet et spesielt grep.

– Jeg sa til meg selv at jeg skulle gå som Marit Bjørgen. Når nervene er på topp, pleier jeg å sette på gamle renn av henne. For å se styrken og råskapen hun har, og så prøver jeg å gjenskape det selv, forteller hun.

JUBEL: Vilde Nilsen har blitt godt vant til å klyve opp på pallen i VM. Foto: KARL NILSSON / Karl Nilsson

Under søndagens stafett, avslutningsdistansen i VM, ble mesterskapet kronet med sølvmedalje sammen med Kjartan Haugen, Trygve Toskedal Larsen, Thomas Oxaal og ledsager Geir Lervik.

Sammen med lagkameratene, som er blant hennes viktigste støttespillere, sørget Nilsen for at det ble medalje i samtlige øvelser hun stilte opp i, to gull og to sølv.

– Det er dritbra. Jeg er veldig stolt av meg selv, sier hun til NRK.

– Det er alltid stafetten jeg gleder meg mest til. Det gir en helt annen glede, legger Nilsen til om dagens renn.

SØLVLAGET: Geir Lervik, Thomas Oxaal, Trygve Toskedal Larsen, Vilde Nilsen og Kjartan Haugen.

Kjemper seg gjennom sykdomsmareritt

«Hvordan skal dette gå?» var tanken som raste gjennom Nilsens hode etter åpningsdistansen i Paralympics i fjor.

Nilsen var den store gullfavoritten i Paralympics, men måtte reise hjem uten den edleste medaljen. De vonde minnene sitter fremdeles i, og 22-åringen forteller at hun har prøvd å unngå å tenke på den store nedturen.

– Jeg brukte ordet antiklimaks veldig mye, så det ble nesten et antiklimaks bare å si det ordet.

Nilsen hadde hatt korona like i forkant av Paralympics, og fikk akkurat testet negativt i tide. Men viruset var bare starten på et mareritt av ulike sykdommer.

Ble fylt av revansjelyst

På flyet hjem fra Kina fikk hun ekstremt vondt i magen, og hjemme i Norge bar det rett til operasjon for blindtarmsbetennelse. Nå så hun frem til å endelig kunne sette i gang med treningen igjen, men langrennsløperen kom seg aldri helt til hektene.

Hos legen igjen ble det tatt blodprøver som påviste at hun hadde hatt kyssesyken. For alt hun vet kan sykdommen ha rammet henne under mesterskapet i Beijing.

– Det var voldsomt, så jeg håper jeg fikk min dose med sykdom i fjor, sier Nilsen.

Sykdomsperioden har gjort henne ekstra forsiktig. Da den norske idrettseliten samlet seg på Hamar for Idrettsgallaen på nyåret, takket hun pent nei til å stille. Hun nektet å risikere noe før VM i Östersund.

Og det er med revansjelyst hun står på startstreken denne gangen.

– Både jeg og folk rundt meg hadde troa på gull i Paralympics. Da det ikke ble det, føltes det som et slag i magen. Jeg var veldig uheldig i fjor, og vil ha revansje nå, sier Nilsen.

Målet om gullmedalje er allerede nådd. Senere i VM skal det norske håpet jakte nye topplasseringer.