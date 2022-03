Riise og Avaldsnes ydmyket – tapte 0-6

John Arne Riise fikk en marerittstart som trener for Avaldsnes i Toppserien.

Rosenborg holdt lekestue, og ga seg ikke før de vant 6-0 i Trondheim.

Etter jevne første tjue fikk vertene straffe. Sara Kanutte Fornes' straffe ble reddet av Jovana Petrovic, men 20-åringen satte inn returen. Fem minutter senere økte Maria Olsvik til 2-0. Ti minutter før pause satte Fornes inn sin andre for dagen. Ett minutt ut i 2. omgangen ble vondt til verre for gjestene, da Susan Ama Duah scoret selvmål. I det 56. minutt gjorde Selma Sol Magnusdottir 5-0. Rett før slutt satte Emile Bragstad inn Rosenborgs sjette for dagen.