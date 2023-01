Riiber-fadese i Seefeld – disket etter at hoppdressen revnet

– Det var på mange måter fint at dette rennet tok valget for meg videre. Nå må jeg bare gi opp verdenscupen sammenlagt og fokusere meg om VM. Og ta fri, sier Riiber.

Jarl Magnus Riiber var usikker på om han i det hele tatt skulle delta videre i Seefeld-trippelen etter en fjerdeplass i fredagens renn. Riiber har slitt med sykdom den siste tiden, men ønsket å forsøke seg også i lørdagens hoppdel før han bestemte seg for veien videre.

Der hoppet han 95,5 meter og havnet langt bak.

– Det var det jeg trengte, sa han til landslagstrener Jan Schmid like etter hoppet.

Men i tillegg til å hoppe kort, ble han også diskvalifisert ettersom hoppdressen hadde revnet.

– Det er tungt. Det hjalp meg å ta den avgjørelsen. Jeg føler meg litt lettet, på mange måter, sier Riiber til NRK.

Ribber disket for hull i drakten Du trenger javascript for å se video.

– Det var mye rart som skjedde. Jeg hadde et stort hull i dressen. Jeg kjente at det revnet da jeg satte meg ned i posisjon, sier Riiber videre, og bekrefter at han heller ikke vil stille i søndagens renn den prestisjetunge i Seefeld-trippelen.

Sportssjef Ivar Stuan sier at det var en søm som hadde gått opp, og legger til at «det kan skje».

– Hvem sitter med ansvaret for at dressen rakner?

– Det er utøveren selv sammen med våre folk som syr. Tom Hilde (hopptrener for kombinertherrene) føler nok også litt på den, sier Stuan.

Moan kritisk: – Det er gambling

Magnus Moan er gjest i NRKs vinterstudio. Den tidligere kombinertprofilen er tydelig på at Riiber ikke burde ha stilt til start i det hele tatt:

– Det er gambling. Det er kort tid mot VM, sier Moan.

Første konkurranse for kombinertherrene i ski-VM i Planica er 24. februar.

– Hvis sykdommen nå setter seg enda mer i kroppen, så begynner han å få dårlig tid. Når du er syk, så trenger kroppen hvile, sier Moan.

Stuan er ikke like bekymret.

– Tidspunktet for å trekke seg er riktig. Han har fortsatt ganske god tid til å bli klar for VM.

Dette foregår i en hoppkontroll Du trenger javascript for å se video.

Riiber før start: – Veldig usikker på alt

Riiber var i utgangspunktet innstilt på å kjempe for sin femte sammenlagtseier i verdenscupen, og han legger ikke skjul på hvor tungt det å se den drømmen bli knust:

– Det er tøffere for meg å gi opp den, enn at jeg fikk korona før OL. Det er tøffere, dette her, sa Riiber i forkant av rennet, og la til:

– Akkurat nå er jeg bare veldig usikker på alt.

Nordmannen har 78 poeng ned til østerrikske Johannes Lamparter før lørdagens renn. Dermed vil Riiber etter alle solemerker miste ledelsen i verdenscupen i løpet av helgen.

Lamparter leder også lørdagens renn etter hoppkonkurransen. Jens Lurås Oftebro er best av de norske på en tolvteplass, 1.04 bak østerrikeren.