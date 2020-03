Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det ble egentlig rene parademarsjen for Riiber i sesongavslutningen for kombinert i Holmenkollen: Han vant hoppdelen suverent, og var aldri truet av dem som kom bak på langrennsdelen.

Til slutt gikk han i mål i ensom majestet, som den mest suverene kombinertløperen noensinne i løpet av én sesong.

Han har tatt 14 av 17 mulige seiere, mer enn noen andre har klart før i samme sesong.

– Skummelt

Men Riiber var ikke langt unna å få beskjed om å ikke få starte langrennsdelen, bekrefter Lasse Ottesen, kombinertsjef i det internasjonale skiforbundet.

Han kalte selv Riiber inn til en liten alvorsprat like etter hoppdelen, hvor Riiber hadde landet på solide 135 meter – og med det sikret seg 40 sekunders forsprang til nestemann.

Ottesen forklarer at det hadde blitt lagt merke til at Riiber hadde «vært borte i» dressen og skoene sine etter at utstyrskontrollen var gjennomført, noe som ikke er lov. Dette ble meldt inn av kontrolløren på toppen, og deretter så juryen på video.

Faktisk kontrollerte og pratet de med Riiber to ganger etter hoppingen, den andre gangen etter å ha sett nærmere på videoen.

– Vi følte at Riiber ikke var helt innenfor på det vi ønsker. Men så fikk vi en god forklaring på hvorfor han gjorde det, og vi ble enige om at vi skal ha en god kommunikasjon på det og at han forstår våre regler, sier Ottesen, som dermed lot Riiber starte langrennsdelen.

– Hvor nær var han å bli disket?

– Vi disker jo på gram og millimeter, så veldig langt unna var han ikke... Det var derfor vi ønsket en forklaring fra Jarl, og det fikk vi, sier Ottesen.

Riiber sier han ble redd da juryen kalte ham inn på teppet, og begynte å lure på om han ville bli snytt for muligheten til å gå på hjemmebane – et renn han har gledet seg til lenge.

– Det var litt skummelt, men det ordnet seg. Det er godt å få gå skirenn, særlig på hjemmebane, sier han.

Dobbelt norsk på topp

– Ble du bekymret?

– Ja, absolutt. Det var ikke noe gøy. Du er på hjemmebane og vil jo gå. Men det gikk greit, og da var det bare å glede seg til langrennet, sier Riiber.

Det hele dreide seg om at han ville justere på en pad inne i skoen, og juryen godtok til slutt forklaringen hans på hvorfor han rørte ved utstyret.

– Det viste seg at innlegget han har på skoen var delvis ødelagt og måtte justeres, og det går på sikkerheten hans, forklarer Ottesen.

22-åringen hadde for lengst sikret sammenlagtseieren i verdenscupen før dagens konkurranse i Holmenkollen, og har vært helt i egen klasse i to sesonger på rad.

– Han er et unikt talent, og han har også et godt skiapparat rundt seg, sier sportssjef Ivar Stuan.

Det norske kombinertlandslaget stilte med 11 utøvere i Holmenkollen. Her feirer hele laget og støtteapparatet jubelsesongen. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Riiber sier det ikke er store hemmeligheter som ligger bak suksessen.

– Det er ikke så mye hokus pokus annet enn å ha gode rutiner. Jeg står opp morgenen mandag og trener, og prøver også å få nok hvile mellom. Det er nok til å prestere nok i helgene, sier han med et smil.

Kombinertlandslaget nådde også en annen milepæl ved at Jørgen Graabak sikret andreplassen bak Riiber.

Det er første gang Norge har både nummer første- og andreplassen i verdenscupen sammenlagt.

Samtidig understrekes den norske dominansen av at landslagsdebutanten Jens Luraas Oftebro ender som nummer fire i sammendraget, og at Norge ble beste nasjon.