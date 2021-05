Begge satte personlig rekord i løpet på Bislett lørdag. Tidene ble 30.50,84 på Grøvdal og 31.32,88 på Johaug.

Det betyr at Grøvdal klarte OL-kravet 31.25, mens Johaug ikke klarte det.

Johaug hadde en personlig rekord på 31.40,67 fra Bislett i fjor, mens Grøvdals rekord var 31.14,07.

Etterpå avslørte Grøvdal at hun ikke satte pris på oppstyret som oppsto rundt løpet da det ble klart at Johaug kom til å stille opp.

– Det var litt annerledes enn det som var planen. Etter løpet jeg hadde forrige helg skulle jeg ta OL-kravet og ikke løpe av meg beina. Men jeg har vært ekstra nervøs, erkjenner Grøvdal.

– Når det bygges opp mot en duell som etter mitt syn blir for mye hausset opp, føler jeg et visst press for å prestere. Det er deilig å vise at jeg holdt planen min, sier Grøvdal.

– Hun er 1000 ganger bedre

Johaug understreker på sin side at hun overhodet ikke så på det som en duell.

GA ALT: Therese Johaug. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg har aldri hatt noe mål om å henge på Karoline. Hun er 1000 ganger bedre enn meg på dette. Jeg kjemper mot meg selv og lyset. Det så dere og, jeg lot dem gå og kjørte mitt eget løp. Jeg har ikke sjans i havet, rett og slett. Så enkelt er det.

– Du var ikke frista til å følge?

– Nei! Nei, nei, nei, nei. Da hadde jeg ikke kommet til mål, sier Johaug.

– Nå fikk folk den duellen de har spurt etter så mange ganger. Kanskje de har lagt den død nå, sier Grøvdal.

– Kunne det være aktuelt med et samarbeid mellom dere?

– For min del har ikke jeg behov for et samarbeid med en skiløper, men hvis hun har lyst til å få tips eller være med på økter er hun velkommen til det.

– Måtte jobbe mye hardere

Begge er uansett fornøyd med sine løp. Johaug erkjenner at det ble tøffere enn da hun løp på Bislett i fjor.

– Det var to vidt forskjellige løp i år og i fjor. I fjor la vi oss på en helt annen tid, nesten 30 sekunder saktere enn det vi la oss på i år. Så jeg kjente at jeg måtte jobbe mye, mye tidligere enn i fjor. Men samtidig hadde jeg det lyset foran meg og noe å se mot og prøve så godt jeg kunne å følge på, sier Johaug.

Det største spørsmålet før start var om Johaug ville ha disiplin til å følge sin egen lyshare i stedet for ryggen til Grøvdal, som skulle åpne hardere. Det klarte hun på imponerende vis, og kastet stadig vekk blikk ned til venstre for å se at hun holdt farten til det røde lyset som indikerte OL-kravet på 30.25.

Men etter hvert måtte hun slippe lyset noen sekunder foran seg.

Hadde ikke dratt til Tokyo uansett

– Det ble litt for tungt midtveis, jeg kjente at hvis jeg skal prøve å holde løpet ut, måtte jeg slippe det litt. Men fremdeles synes jeg at jeg klarte å stå løpet ut, og jeg er utrolig fornøyd med å få ny pers, sier hun til NRK

– Hvorfor satte du lyset på OL-kravet?

– Det er motiverende, jeg vil ha noe å strekke meg etter. Jeg var sju sekunder unna. Samtidig er jeg utrolig stolt og fornøyd med løpet i dag, sier Johaug.

Samtidig avslører hun at hun ikke hadde tenkt seg til Tokyo selv om hun hadde kvalifisert seg.

– Uansett om jeg hadde tatt kravet skal jeg ikke reise til OL. Målet mitt er OL i Beijing til vinteren. Jeg gjør dette for å få motivasjon, sier Johaug.

FORNØYD: Slik svarte Therese Johaug etter sin nye personlige rekord.

Hennes fantastiske medaljesamling mangler nemlig et individuelt OL-gull. Tar hun det i Beijing, kan det blir mer aktuelt å satse mot VM og EM neste år.

– Det hadde vært moro. Jeg føler at kapasiteten har jeg. Det tekniske på bane må bli bedre, sier Johaug.

Grøvdal: – Deilig

Foran hadde Karoline Bjerkeli Grøvdal underveis tilsynelatende små problemer med å følge sitt grønne blinklys, som indikerte en sluttid på 30.50. Med fire runder igjen begynte også Grøvdal å slippe sitt lys, men ikke i samme grad som Johaug.

Med 30.51,37 smadret hun sin gamle rekord på 31.14,07, som hadde stått siden OL i Rio i 2016. Dermed bekreftet Grøvdal at hun er på et helt annet nivå enn tidligere i karrieren.

– Det er deilig å kjenne at jeg har tatt steg. Jeg har vist at det jeg gjorde i høst ikke var et enkeltløp, sier Grøvdal.

På forhånd hadde hun nemlig varslet at hun ikke hadde tenkt å ta ut alt.

– Det var OL-kravet som var jobben i dag. Å komme under 31. Det var det jeg klarte, sier Grøvdal til NRK.