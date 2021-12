Reistad tok ansvar etter marerittstart: – Så vi tronskiftet?

Norge fikk en marerittstart på kampen mot Nederland, og lå på det meste under med seks mål. Men en herlig sluttspurt før pause og storspill av Henny Reistad gjorde at Norge snudde og vant kampen 37–34.

Og der kaptein Stine Bredal Oftedal slet med å sette sitt preg på kampen, kom Reistad inn fra benken og ble Norges toppskårer med ni mål, og ble kåret til banens beste spiller.

– Verdensklasse

– Så vi tronskiftet i dag lurer jeg på, spurte NRKs håndballekspert Geir Oustorp etter kampen, og sikter til byttet mellom Reistad og Oftedal.

– Utfordringen når Nora Mørk og Oftedal spiller samtidig er at de kommer så nærme forsvarsmuren. Lagene Norge møter nå spiller paddeflatt, og der kan Reistad vise at hun har et skudd bakfra banen og er mye tøffere i duellene en mot en som Stine Oftedal ikke har vært i det mesterskapet her, utdypet han.

TØFT: Stine Bredal Oftedal slet med å få spillet til å sitte helt mot Nederland. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men landslagssjefen vil ikke høre noe snakk om noe tronskifte ennå.

– Det er en sånn mediegreie. Jeg tror Stine fortsatt er en profesjonell håndballspiller og kommer til å spille en stund til. Hun kommer til å være god, men det er utrolig flott for oss å ha to slike spillertyper som er så ulike, men samtidig så dyktige på sitt, sa Thorir Hergeirsson etter kampen.

– Det var kort og godt verdensklasse. Hun viser at hun per nå er verdens beste håndballspiller. Hun har eksfaktoren som jeg synes Norge har mangla så langt i mesterskapet, sier Oustorp, og sikter mellom annet mot hennes fart og skudd fra distanse.

Spenning til siste slutt

Selve kampen mot Nederland ble en intens affære.

Allerede etter ti minutter ble Hergeirsson tvungen til å ta en time out i forsøk på å få orden på det norske spillet. Da ledet Nederland allerede 10–5.

– De leker med oss! Nederland leker med Norge nå, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

Nederland scoret også det neste målet i kampen, og ledet med det meste med seks mål. Men etter å ha byttet ut halve laget kjempet Norge seg inn i kampen igjen, og ved pause sto det 17–17.

– Det var jo ordentlig storm i kastene de første 10–15 minuttene. Det var så vidt vi sto på bena der. Vi fikk litt trøbbel med angrepsspillet, men byttene vi gjorde løsna det litt, både angrepsmessig og også i forsvar, konkluderte Hergeirsson med etter kampen.

NRKs kommentator-duo Geir Oustorp (t.h.) og Patrick Rowlands. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– En helt ellevill angrepshåndball fra begge lagene. Det er fælt å se Norge, særlig i starten av kampen, hvor vi er handlingslammet og gjør feil og bom og er helt sjanseløse. Så er vi helt eventyrlige mot slutten. På de siste 13 ballkontrollene scorer vi 12 mål. Som viser høy klasse og at vi aldri gir oss, sa Oustorp.

Men i andre omgang reiste Norge seg virkelig, og selv om det var nerve i kampen til siste slutt, var det til slutt klart at Norge tok med seg poengene, gruppeseieren og avansement til kvartfinalen, på bekostning av Nederland.

– Vi er veldig letta etter en slitsom kamp, sier Reistad til NRK etter kampen.

– Det er så stress hele tiden. Når Silje Solberg redder den siste der, så føler du nesten at luften går litt ut av kroppen når du ser at dette tar vi. Det er en så «grælla» god følelse. Jeg er sinnssykt stolt, sier Camilla Herrem.



HERJET: Henny Reistad fant formen mot Nederland. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

34 baklengsmål

Men lettelsen og seieren til tross, de mange innslupne målene skaper uro hos NRKs ekspert.

– Det er bekymringsfullt. Det, samt at vi slapp inn 31 mot Sverige. Der må det legges inn mye jobb. Det er ikke noe trygghet i forsvarsspillet vårt, mente Oustorp.

På spørsmål om de mange innslupne målene, til sammen 65 på de siste to kampene, svarer Hergeirsson først med et spørsmål.

– Men hvor mange skåret vi?, før han følger opp:

– Jeg er en tilhenger av mange mål forover og lite bakover, så jeg griner litt på nesa. Men det var en spesiell kamp i dag, så jeg tror at det har lite å si. Nederland er et lag som alltid har rundt 30 mål i kampene sine.

Nå venter de russiske håndballkvinnene i kvartfinalen, og der har Hergeirsson et klart mål defensivt.

– Vi skal se om vi klarer å snøre det litt tettere før vi møter Russland, det tregner vi. Vi skal ned mot 25-tallet iallfall.