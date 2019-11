Regionløper avvist i uttak – freser mot ski-ledelsen: «Feigt, respektløst og latterlig»

– Det er jo bare gratulere da – om de ikke har mer respekt for pallplasser. Da er det greit, sier Aune, som til vanlig går for Team Veidekke Midt-Norge, et regionslag for utøvere basert i Trøndelag.

– Føler du det er dårlig behandling?

– Ja, det føler jeg. Om man ikke har mer respekt enn det, så synes jeg det er latterlig.

– Hva kan du gjøre med det?

– Nei, jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å fortsette å gå fort på ski. Men det jo ganske feigt av de da. Hvis de som faktisk går fortest på ski nå i Norge ikke skal få gå verdenscup.

Foran Klæbo og nesten hele landslaget

Først tar vi et lite tilbakeblikk på fredagens konkurranse.

Trøan Aune var nemlig råsterk gjennom heatene og tok seg til finalen. Der leverte han igjen. Til slutt kunne han juble for andreplass der han havnet bare noen tideler bak vinner Erik Valnes, men for eksempel langt foran Johannes Høsflot Klæbo.

Og foran en rekke andre landslagsløpere, som for eksempel Emil Iversen, som alle røk ut i kvart- og semifinale.

FREDAGENS PALL: Pål Trøan Aune, Erik Valnes og franske Lucas Chanavat var de tre beste under sprinten på Beitostølen fredag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Måtte vunnet med 50 meter

I pressesonen etter rennslutt smilte Aune naturligvis fra øre til øre. Da 27-åringen fikk spørsmål om han burde bli vurdert til verdenscupen i Ruka i Finland neste helg, var han klokkeklar: «Selvfølgelig er jeg det. Noe annet er ikke snakk om en gang».

Men det er sprintlandslagstrener Arild Monsen som styrer akkurat det. Han svarer slik på om Aune blir en del av diskusjonen:

– Nei, hvorfor skulle han det? spør Monsen.

Når NRK påpeker at Trøan Aune er nest best i klassisk sprint fredag, så viser Monsen til sesonginformasjonen til Norges Skiforbund. Han mener den er kommunisert både muntlig og skriftlig.

Til verdenscupåpningen i Ruka er det bare to ledige plasser fordi åtte mann allerede er tatt ut. Eliteløperne prioriteres.

– Det er verdensmestere som ikke har fått klarsignal dit. Det vet Pål Trøan innerst inne. Da måtte han i så fall ha vunnet med 50 meter. Minst. Dersom han skulle komme i den diskusjonen, sier Monsen, som likevel mener det vil komme sjanser i verdenscupen før jul.

NRK har i ettertid fremført all kritikken fra Aune overfor Monsen. Han vil ikke kommentere den utover å si at han gratulerer sprinteren med resultatet og ber ham være litt mer tålmodig i fremtiden.

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen, her i målområdet underveis i sprintkonkurransen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

«Latterlig»

Det utspillet er ikke Trøan Aune veldig imponert over.

– Det kunne faktisk ikke brydd meg mindre, om han sier det bare er landslagsløpere. Hva er vitsen med å gå på ski da, når vi faktisk slår landslagsløperne, så får vi ikke sjansen. Det er jo litt spesielt å si at det er så uaktuelt da. Det må jeg si.

Den høyreiste og sterke sprinteren innrømmer at han er klar over at han i utgangspunktet var langt unna og at uttakshistorikken til ski-ledelsen til første verdenscuphelg viser nettopp det. Men han synes det er «ganske latterlig at ledelsen ikke har mer respekt enn dette».

– Hvor tror du at du havner en eventuell reserveliste?

– Det kunne ikke brydd meg mindre faktisk, sier Aune.

ENGASJERTE: Pål Trøan Aune og trener for Team Veidekke Midt-Norge, Kristian Skrødal, her på langrennsstadion på Beitostølen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Klippekort

Trener for Team Veidekke Midt-Norge, Kristian Skrødal, var naturligvis en glad mann etter rennet fredag. Han forstår at «eleven» er skuffet over å ikke bli vurdert til Ruka-helgen, men forstår at det blir vanskelig til en mini-tour.

De har fått beskjed om at muligheten for regionløperne å slå seg inn i verdenscupen er veldig liten.

– Men hvor viktig er denne helga for dere?

– Nei, du ser jo når du egentlig ikke har muligheten nå til Ruka, så er den jo ikke viktig, sier Skrødal.

– Er det synd å si at det ikke er viktig?

– Ja, absolutt. Det burde kanskje vert amerikansk uttak. De som er best burde fått gått, men landslagsløpere har jo klippekort før jul, så sånn er det.

Et endelig «nei» til å bli vurdert til Ruka, betyr at Trøan Aune reiser til Gålå for Norgescup neste helg i stedet.

– Målet er å fortsette og prestere. Men når man er på pall og slår de fleste, jeg slår jo faktisk alle som er uttatt til Ruka per dags dato da, så synes jeg det er sykt at de ikke har mer respekt for oss hakket bak. At de bare avskriver det med en gang, sier Pål Trøan Aune.