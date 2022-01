Nordmannen satte utfor etter å ha ventet lenge på at vindforholdene skulle roe seg, og over hoppkanten mistet han nesten kontrollen. Vindstyrken var på hele åtte sekundmeter da Riiber fikk klarsignal til å hoppe.

– Der holdt OL og Riiber på å ryke. Her spiller de hasard med Jarl Magnus Riiber, utbryter kommentator Christian Nilssen i NRK-sendingen.

– Jeg og synes det. Når man først har ventet og ventet så lenge, og i en så ustabil periode i bakken, så syns jeg de kan være greie og vente litt lenger, supplerer NRK-ekspert Anders Jacobsen.

I NRK-studio etter rennet utdyper den tidligere storhopperen. Han forteller at punktet da hopperne kommer ut fra hoppkanten, er det mest kritiske i et skihopp.

– Det er så nære. Feil utøver ville trillet rett rundt, og det kunne vært kjempeskummelt, sier han.

– Var på vei rundt

OL-FAVORITT: Jarl Magnus Riiber er en av de klareste gullfavorittene før OL i Beijing. Foto: Lisa Leutner / AP

Hovedpersonen selv mener hopprennet burde vært stanset, og at det provisoriske hopprennet burde blitt brukt som utgangspunkt i langrennet.

– Jeg var på vei rundt, så jeg synes ikke det var så gøy. Men jeg klarte å berge meg på beina, og det var det viktigste, sier Riiber selv.

– Jeg skulle gjerne hatt rødt lys og ventet til det ble mindre vind. Vi har en korridor som tillater fire sekundmeter, og sju-åtte sekundmeter er ganske mye mer. Man treffer en hastighet på fort vekk 115 km/t, så bikker den til 90 like etter, det er ikke helt «mæks», sier han.

– Ikke forsvarlig

Riibers bror, Harald Johnas, så hopprennet fra NRKs studio.

– Jeg fikk puls, jeg, altså. Jeg hadde håpet på et godt hopp. Forholdene så fine ut, men i det han slipper bommen kommer det en ordentlig vindkule og han sliter virkelig med å finne balanse over kulen. Han må bare komme seg trygt ned på beina, rett og slett, sier han.

BROR: Harald Johnas Riiber. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Er det forsvarlig?

– 8 sekundmeter er ikke forsvarlig, sier Harald Johnas Riiber.

Landslagstrener Jan Schmid sier det er dårlig gjort å sende Riiber ned bakken.

– Men de skulle tydeligvis ha gjennom konkurranse koste hva det koster vil, og det fikk de til, men det er dårlig gjort.

Rennsjefen: – Vi er helt på grensen

Rennsjef Lasse Ottesen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) innrømmer at de var på grensen i lørdagens renn.

– Det er ingen tvil om det. Systemet vårt tillater ikke at vi slipper ut noen på forhold som ikke er innenfor forsvarlighetens grenser. Så er det her i dag at det kommer litt i vindbyger, slik det gjorde på fredag. Det er klart at vi er helt på grensen, sier han til NRK.

INNRØMMER: Rennsjef Lasse Ottesen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) innrømmer at de var på grensen i lørdagens renn. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jarl må vi takke for at han er så god som han er og på en måte berger det hoppet. Han er uheldig, det er det ingen tvil om, og det er absolutt helt på grensen

– Men burde rennet blitt gjennomført?

– Det er alltid lett å være etterpåklok og diskutere det man kunne gjort annerledes når vi står her nå, sier Ottesen.

– Alt i alt føler vi at vi har gjort en bra jobb for å komme gjennom i vanskelige forhold, slik er det noen ganger, men så kan man diskutere i etterkant om det var riktig eller ikke. Det skal vi bruke litt tid på.

Tungt i sporet

Det var store problemer med å få gjennomført lørdagens hoppdel i den østerrikske alpelandsbyen, men de klarte altså til slutt å gjennomføre konkurransen.

Riiber landet på 100 meter og gikk ut i langrennet som 13.-mann, 1.08 minutter bak ledende Kristjan Ilves. Der gikk han seg opp til 10.-plass.

– Jeg har nok trent jevnt og trutt og fått litt gjennomkjøringen, og da tålte jeg ikke helt den åpningen som var i dag, sier Riiber, som også peker på at han fikk lite tid fra hoppet til langrennet startet.

– Det var en halvtime fra jeg hoppet til jeg skulle være på start. Da var jeg kanskje ikke flink nok til å få i meg veske. Jeg kjente det i beina, sier han.

Jørgen Graabak startet langrennet sekundet foran Riiber. Han gikk et godt langrenn og endte på 3.-plass. Vinzenz Geiger vant foran Johannes Lamparter.

Riiber vant åpningsrennet i Seefeld-trippelen fredag. Da utgikk hoppdelen på grunn av de krevende forholdene i bakken.