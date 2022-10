Reddet Barcelona fra sjokk-exit etter voldsom dramatikk

Med tap mot Inter hadde Barcelona røket hodestups ut av mesterligagruppespillet for andre år på rad. Men ti minutter før slutt dukket Robert Lewandowski opp og utlignet til 2–2 for vertene.

Det skulle bli starten på noen elleville minutter på Camp Nou.

Først førte Robin Gosens Inter tilbake i ledelsen rett før slutt. I noen minutter var Barcelona nok en gang ute av mesterligaen.

Men Lewandowski ville det annerledes. Stjernespissen utlignet igjen, denne gangen langt på overtid, til enorm jubel fra hjemmepublikummet.

– For noen minutter vi er vitne til. For en voldsom dramatikk, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Dermed henger fortsatt mesterligadrømmen i en tynn tråd for Barcelona.

REDNINGSMANN: Lewandowski ble oppgjørets store spiller med to mål. Foto: PAU BARRENA / AFP

Startet best

Ousmane Dembélé satte inn ledelsesmålet for Barcelona like før pause. Sergi Roberto slo en god pasning til franskmannen som enkelt kunne styre ballen i mål.

I den andre omgangen skulle kampbildet snu fullstendig.

Først utlignet Nicolò Barella, før Lautaro Martínez scoring etter drøyt timen spilt førte gjestene i ledelsen.

Det var før Lewandowski skulle melde seg på for ordentlig.

JUBEL: Gosens trodde han hadde avgjort kampen for Inter. Foto: Joan Monfort / AP

Fortsatt Barcelona-håp

På 2-2-scoringen skøyt stjernespissen ballen via et Inter-bein og i mål. Ett minutt før full tid scoret Robin Gosens målet som så ut til å sikre Inter-seier, men tre minutter senere vartet Lewandowski opp med et flott hodestøt. Dermed ender kampen 3–3.

Med ett poeng har Barcelona fortsatt mulighet til å ta seg videre fra gruppespillet.

Bayern leder gruppen med tolv poeng foran de to siste kampene. Ned til Inter på annenplass er det fem poeng etter onsdagens kamper, mens Barcelona har fire poeng og er tre poeng bak Inter.