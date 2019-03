Reagerer på Ødegaard-byttet: – Forstår det ikke

LSK vant målrik serieåpning

LSK Kvinner var på vei mot et svært overraskende tap hjemme mot Kolbotn i sesongåpningen. Så våknet den regjerende mesteren og snudde til 4-3-seier. Med 23 minutter igjen å spille var det gjestene Kolbotn som ledet 3-1, så kviknet LSK til. Først reduserte Guro Reiten til 2–3 etter 73 minutter, og deretter utlignet Emilie Haave to minutter senere. Ett minutt før slutt var snuoperasjonen komplett da Reiten satte inn sitt andre mål for dagen da hun scoret på straffe.