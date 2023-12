Reagerer på glissen cupfinale: – Utrolig synd

– Jeg vil heller hylle de som var her enn å tenke på de som ikke var her.

Erling Moe har nettopp feiret NM-gull etter seier med Molde, men finalen fikk ikke helt de rammene han hadde drømt om.

Det var 19.718 tilskuere på lørdagens finale. Forrige gang en «vanlig» cupfinale (ikke omkamp) hadde under 20.000 tilskuere var da Lillestrøm slo Vålerenga i 1985 foran 18.500 tilskuere.

En som la godt merke til det svake publikumsoppmøtet, er Kjetil Knutsen.

– Nå skal vi pynte juletre

Glimt-sjefen er ikke overrasket over at fremmøtet på Ullevaal lørdag var det dårligste siden 80-tallet i en cupfinale for herrer.

– Det er jo ikke så rart. Nå skal vi pynte juletre … innleder Knutsen, før han beveger seg ut på en lengre argumentasjonsrekke om at cupen i Norge bør endres permanent.

– Før begynte sesongen i mai og sluttet i oktober med en cupfinale. Nå er sesongen helt annerledes. Da blir det sånn, det er vanskeligere å fylle Ullevaal 9. desember, og det er utrolig synd. NM blir ikke et dårligere produkt om finalen går i mai. Se den finalen vi hadde 20. mai med Brann og Lillestrøm. Det er sånn det skal være.

Molde-trener Erling Moe har sett seg lei hele cupfinaledebatten. Hans håp er at det snart blir slutt på den.

– Nå har denne diskusjonen gått over lang, lang tid, og nå er det på tide at ledere som skal ta avgjørelser «stepper opp» og tar den avgjørelsen, så får alle parter forholde seg til det som blir bestemt, sier Moe til NRK.

– Banen var så god som man kan forvente på den årstiden her. Men den er et produkt av tidspunktet kampen blir spilt på, fortsetter Molde-treneren.

Han legger ikke skjul på at han håper cupen permanent blir endret til å ha cupfinaler på våren.

– Jeg har sagt ganske mange ganger at jeg er for mai-alternativet, men man må ha respekt for andres meninger. Det er en kultur for å ha det på denne tiden, og man skal ta på alvor at publikum mener det, sier Moe og legger til:

– Men det er ikke mange år siden jeg var på cupfinale i november, og det er ganske stor forskjell på hvor ustabilt været kan være i Norge i desember og november.

Om det blir avgjort at cupen skal fortsette som i dag, er imidlertid Moe klar for å akseptere det. Han vil bare ha en avgjørelse.

– Jeg tror ikke det er fornuftig for norsk fotball at den diskusjonen går over mange år, og det har den gjort. Nå er det på tide at lederne «stepper opp» og tar et standpunkt, gjentar han.

– Hvilke ledere tenker du på da?

– Det er de som bestemmer dette, og sånn jeg har forstått det ligger dette hos forbundet.

– Beslutningen ligger hos NFF-styret

Lise Klaveness er president i Norges Fotballforbund (NFF) og leder forbundsstyret som skal fatte den endelige avgjørelsen om cupens fremtid.

Hun kan love Erling Moe at diskusjonen snart skal få en slutt.

– Da har ikke Erling fått med seg at det skal opp til diskusjon på forbundstinget, og så skal beslutningen fattes etter tinget, sier Klaveness til NRK.

NFF-presidenten forteller at det har vært en klar tilbakemelding fra ligaforeningen Norsk Toppfotball (NTF), kretsene, supporterne og Toppfotball Kvinner om at det er ønskelig med en diskusjon på tinget før NFF-styret fatter en beslutning.

– Men beslutningen ligger hos styret. Når debatten og diskusjonen er tatt på tinget, vil vi fatte en beslutning etter forbundstinget i mars, forsikrer hun.

Det såkalte Hangeland-utvalget foreslo i sin innstilling til NFF at finalen skal spilles om våren hvert år.

– Styret legger frem samme innstilling som Hangeland-utvalget fordi vi selv støtter den, men vi ønsker å ha en bred debatt og er bedt om å ha det. Det er vi nødt til å lytte til. Neste år vil cupfinalen være på høst/vinter som i år, men hva som skjer fremover må vi beslutte i mars, sier Klaveness.

– Når du ser finalen mellom Molde og Glimt, med drøyt 19.000 på tribunen, kaldt, snø, dårlig bane … Hva gjør det med lysten til å endre finaleoppsettet?

– Jeg har vært lenger i dette «gamet» til å gjøre vurderinger ut fra enkeltkamper. Men vi satte ned det utvalget fordi vi ønsket å løse utfordringer og finne muligheter i norsk toppfotball. Vi har noen fantastiske tradisjoner i norsk toppfotball. Cupfinalen og NM er en av de tradisjonene, og det beveger mye følelser å endre de tradisjonen, sier hun.

Tilskuertall i cupfinalen siden Ullevaal-utvidelsen i 2014 Ekspander/minimer faktaboks 2023: Finale desember 2023, Molde-Glimt, 19178 tilskuere. 2022 (Finale mai 2023): Brann - Lillestrøm 2-0: 25.532 tilskuere 2021 (Finale mai 2022): Bodø/Glimt – Molde 0-1: 19.657 tilskuere 2020: Koronaavlyst 2019: Haugesund – Viking 0-1: 21.895 tilskuere 2018: Rosenborg – Strømsgodset 4-1: 22.182 tilskuere 2017: Lillestrøm – Sarpsborg 08 3-2: 25.091 tilskuere 2016: Kongsvinger – Rosenborg 0-4: 26.912 tilskuere 2015: Rosenborg – Sarpsborg 08 2-0: 26.507 tilskuere 2014: Molde – Odd 2-0: 26.528 tilskuere

– Nedadgående trend

Men hun mener verden rundt oss har forandret seg mye, og krever at NFF våger å tenke nytt.

– Begge disse lagene skal ut i nye kamper, det er ikke siste kamp for sesongen lenger, og vi har sett en nedadgående trend for NM. Etter hvert også for cupfinalen. Antall tilskuere på kvinnefinalen var det laveste på veldig mange år. Det var kanskje dette vi så i dag også, selv om det var en fantastisk kamp, sier hun.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er i likhet med Hangeland-utvalget klar på at han ønsker en finale på våren. Han likte dårlig den gressbanen lagene ble servert i lørdagens cupfinale.

– Banen er lik for begge lag, men vi er kommet til 9. desember og banen har vært klar for utskiftning i hvert fall de siste ti årene. Det er en bane som overhodet ikke holder de standarder vi kan forvente, og det har vi sett i X antall landskamper også, sier han til NRK.

– Jeg ønsker bare at vi skal utvikle norsk fotball. Vi snakker om gress og kunstgress og den debatten, men først og fremst ønsker jo alle gode baner. Det tror jeg alle er tjent med. Da spilles det bedre fotball, det blir artigere å se på, og det er det jeg er opptatt av, ingenting annet, legger han til.

– Hangeland-utvalget har gitt sin innstilling og dette skal avgjøres av NFF-styret. Hva tror du de ender opp med?

– Jeg tror det er noen ledere som må ta en avgjørelse som er til det beste for norsk fotball, og da snakker jeg norsk fotball i en internasjonal kontekst, sier Knutsen.