Molde snøt Glimt for «the double» etter tabbemål: – Ekstremt unødvendig

– Å komme tilbake til Molde og få oppleve dette er helt surrealistisk. Det er helt fantastisk. Det er en fantastisk gjeng og jeg har nesten ikke ord, sier Fredrik Gulbrandsen til NRK.

31-åringen returnerte til Molde i sommer etter flere sesonger i tyrkisk fotball og ble matchvinner ett minutt før full tid.

– Det er fantastisk og vanskelig å sette ord på. Det har vært en vanskelig sesong for oss, men å krone den med cupgull ... Nå skal det drikkes i kveld, fortsetter han med et smil.

Angriperen utnyttet en sovende Brede Moe i Glimt-forsvaret og pirket ballen inn bak en utspilt Julian Faye Lund på dramatisk vis rett før slutt.

– Ekstemt unødvendig baklengsmål av Glimt, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp etter scoringen.

Dermed kunne Molde juble for klubbens sjette NM-gull etter å ha gått seirende ut av nok en cupfinale mot Bodø/Glimt.

Her løfter Molde kongepokalen som cupmestere

Sikret Europa-spill

Etter en intens og dramatisk finale var det derfor Erling Moe og Molde som kunne strekke armene i været, og seieren er ekstra betydningsfull for romsdalingene, som nå har sikret seg plass i Europaliga-kvaliken også neste sesong.

– Det er emosjonelt. Det var ingen pen kamp, men vi ville det mest. Det er fantatsisk å vinne en tittel nok en gang, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til NRK.

– Det har vært mye stang ut denne sesongen, men det er fantastisk å krone sesongen med tittel, legger han til.

Dersom Molde hadde tapt cupfinalen, ville det vært første gang siden 2016 at Molde ikke skulle spille europacupkamper.

Triumfen er en stor opptur for en hardt presset Moe, som denne sesongen har slitt med å få Molde-maskineriet til å fungere i Eliteserien, der det til slutt endte med femteplass.

– Bittert

Etter kampslutt var det en svært nedbrutt Amahl Pellegrino som tok til tårene og brukte mange minutter for seg selv på Ullevaal-gresset.

– Fotball betyr mye. Når man taper en slik kamp er det hardt, sier Glimt-spilleren til NRK.

Angriperen hadde en enorm mulighet til å sende Glimt i ledelsen etter 18 minutter, men den målfarlige angriperen lobbet ballen over mål på halvspretten fra 10 meter.

– Jeg får litt for mye kraft i den. Jeg er ikke følsom nok når jeg løfter den, så det er bittert, sier han.

Pellegrino i tårer etter cupfinale-tapet

Ut på båre

Et skår i Molde-gleden er at midtbanemotor Emil Breivik måtte bæres av banen på båre etter å ha pådratt seg en skade etter et sammenstøt med Glimt-keeper Julian Faye Lund i andre omgang.

– Vi vet veldig lite, men det ut som en kneskade. Vi håper ikke det er ille, men det så ikke bra ut, sa Molde-assistent Trond Strande til NRK utover i andreomgangen.

Etter kampslutt opplyser Molde-trener Moe at klubben ikke har noen skadeoppdatering på midtbanespilleren som var med i den norske landslagstroppen for første gang tidligere i høst.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Et drøyt kvarter før full tid kastet Molde-trener Moe inn Veton Berisha og Martin Linnes for Mathias Løvik og Magnus Wolff Eikrem.

Og Berisha skulle gjøre seg gjeldende.

Helt på tampen falt avgjørelsen da et Berisha-innlegg åpnet Glimt-forsvaret, ballen havnet i føttene til Fredrik Gulbrandsen, som var våken og satte inn 1-0 to minutter før slutt.

Det ble også sluttresultatet.