Reagerer på endring av verdscupprogrammet: – Det er litt småfeigt

– Eg kan ikkje heilt skjønne at dei vel å droppe ut no. Det synest eg er litt småfeigt, eg må ærleg innrømme det, seier Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

Verdscupavslutninga i skiskyting kommande sesong skulle nemleg innehalde ei heilt ny øving: Supersprint. Tysdag kom kontrameldinga om at det likevel ikkje blir supersprint i Holmenkollen.

– Vi hadde fått ganske gode tilbakemeldingar på at det kom til å bli ein supersprint, og vi var ikkje akkurat negative vi utøvarane heller. Eg synest det er litt rart at dei ikkje vel å gjere skiskytinga endå meir spennande, seier Christiansen.

Slik er supersprint Ekspandér faktaboks Øvinga er delt i to: Kvalfisering og finale Det gåast ein runde på kun éin kilometer. Det er eitt ekstraskot per skyting. I kvalfiseringa går ein tre rundar, totalt tre km, og skyt to gongar. Liggande og ståande. I finalen går ein fem rundar, totalt fem km, og skyt fire gongar. Først to liggande og så to ståande. Dei 30 beste går til finalen der det er fellesstart.

– Vi har eit aldrande publikum

Det er rett nok ikkje alle som er like ivrige på at supersprinten skal innførast i verdscupavslutninga.

VERDSCUPVINNAR: Johannes Thingnes Bø vann verdscupen med to poeng i vinter. Det er ikkje sikkert han hadde vunne om supersprinten var på programmet. Foto: Jussi Nukari / AP

– Ideelt sett skulle eg ønskje dei hadde lagt den (supersprinten) til opningshelga i Finland og køyrt konkurransen utan verdscuppoeng. Og så sett korleis øvinga i løpet av eit par år påverka totalen i verdscupen, sa Johannes Thingnes Bø, som har vunne verdscupen dei to siste åra, då terminlista kom i april.

Konkurranseforma har vore prøvd ut i IBU-cup (nivået under verdscup) tidlegare, men altså ikkje på det øvste nivået.

– Vi har eit aldrande publikum i skiskyting, det er flest eldre som ser på, så eg trur det hadde vore bra å få inn ei ny og spennande øving for å fange eit yngre publikum. Det trur eg hadde vore det rette å gjere, seier Christiansen.

IBU: – Supersprinten kjem

No går øvinga ut frå programmet. Avgjerda er teken etter at det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har hatt samtalar med utøvarkomiteen.

STYREMEDLEM: Tore Bøygard i IBU. Foto: Benjamin Bakken / NRK

– No har teknisk komite og IBU lytta til komiteen frå utøvarane, og det er grunngivinga. Det er ikkje uvanleg at ei terminliste blir endra på etter at ho har vore ute på høyring, seier styremedlem i IBU, Tore Bøygard.

Christiansen forstår kvifor nokon av dei beste utøvarane er skeptiske. Ei slik øving vil truleg føre til fleire stavbrekk, meir fall og meir dramatikk.

– Eg trur dei er redd for at ei så tett og jamn øving skal vere med å påverke verdscupen samanlagt. Eit lite stavbrekk kan vere med å påverke mykje av sesongen, seier han.

Bøygard er usamd i at avgjerda er feig.

– Eg ville ikkje brukt ordet feigt. Supersprinten kjem, og det er ei øving som kjem til å bli både spennande og vanskeleg å vinne framover. Det kjem nok an på kva utøvar ein spør, så vil ein nok få ulike svar. Eg har jo registrert at Johannes Thingnes Bø ikkje var veldig glad for denne øvinga, seier Bøygard.