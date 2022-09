Warholm fosset inn til seier

Karsten Warholm distanserte feltet på 400 meter hekk under under ISTAF-stevnet i Berlin søndag ettermiddag. 47,24 holdt til en soleklar seier i det som kan være Warholms siste løp for sesongen. Sunnmøringen har 47,12 som sesongbeste. Den satte han da han tok EM-gullet i München i august.