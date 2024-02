Manchester United ledet både 2–0 og 3–1 og så ut til å ha full kontroll borte mot Wolverhampton.

Men fem minutter på overtid utlignet Pedro Neto til 3–3 etter en kontring, men med hele ni tillagte overtidsminutter var det fremdeles tid.

Det utnyttet Kobbie Mainoo. 18-åringen fintet seg forbi et par mann, avanserte raskt inn i 16-meteren og bredsidet elegant inn til 4-3 for Manchester United.

– Dette er galskap av en andreomgang, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Mainoo til TNT Sports etter hans første Premier League-mål.

AVGJØRELSEN: Kobbie Mainoo scoret 4-3-målet dypt inne i overtiden. Foto: Reuters

Rashford tilbake fra start

Han ble vraket på søndag, men torsdag var Marcus Rashford tilbake for Manchester United.

Og det med et smell. Etter bare fire og et halvt minutt scoret han kampens første mål med et elegant og velplassert skudd fra 16 meter.

– Takk for de tequila-sangene. Sånn svarer en kar i form etter en slik hendelse, sa Viaplays kommentator Andreas Toft.

For de siste dagene har det stort sett handlet om den angivelige byturen Rashford var på i forrige uke, som gjorde at han skal ha ringt inn syk til trening forrige fredag.

Før kampstart kom det også et par klare musikalske stikk fra DJ-en til Wolverhampton. Ifølge Daily Mail-journalist Chris Wheeler ble nemlig to sanger med tittelen «Tequila» spilt i minuttene før kampstart.

ROLIG: Rashford feiret rolig og balansert etter torsdagens scoring. Foto: Reuters

«Intern disiplinærsak»

Det var til FA-cupkampen mot Newport County søndag at Rashford ble vraket.

I forkant hadde flere engelske medier, blant andre The Athletic, skrevet at årsaken var at han ikke dukket opp på trening på fredag etter en tur på byen i Belfast torsdag kveld.

– Marcus har tatt ansvar for sine handlinger. Dette har blitt håndtert som en intern disiplinærsak, uttalte Manchester United på mandag.

– Vi tok ham ikke med på søndag. Han har tatt ansvar og saken er ferdig. Vi har gått videre, sa United-manager Erik ten Hag ifølge BBC-journalist Shamoon Hafez torsdag, like før kampstart.

BYTTET UT: Rashford ble tatt godt imot av manager Erik ten Hag da han ble byttet ut snaut 20 minutter før slutt. Foto: AP

Fem mål på 27 kamper

Forrige sesong spilte Manchester United bortekamp mot Wolverhampton på nyttårsaften 2022. Også da var det kontroverser rundt Rashford. Angriperen ble da benket etter brudd på interne regler. Den gang forsov han seg til et lagmøte, forklarte han selv.

Rashford kom da inn i andre omgang og scoret kampens eneste mål i en 1-0-seier for Manchester United.

Forrige sesong ble det hele 30 mål på 56 kamper i alle turneringer for Manchester United for Rashford.

Denne sesongen har vært langt tråere for Rashford, som scoret sitt femte mål for sesongen torsdag kveld. I november ble han irettesatt av Erik ten Hag etter at han dro ut i egen bursdagsfest få timer etter at United tapte 0–3 hjemme mot byrival Manchester City.

Bølget frem og tilbake

Også Manchester United-fansen virket til å la seg inspirere av Wolverhamptons tequila-sanger. Etter at Rashford hadde spilt glimrende, brøt bortefansen ut i spøkefull sang halvveis i den første omgangen:

«Rashford is on the piss, on the piss, Rashford is on the piss» – som kan oversettes til «Rashford er på fylla.»

Like før hadde Rasmus Højlund lagt på til 2–0. Manchester United trodde også ved to anledninger de hadde fått et tredje mål i den første omgangen, men ved begge tilfellene kom flagget korrekt opp for offside.

I den andre omgangen hadde begge lag store sjanser i løpet av det første kvarteret, men uten uttelling. Scoring ble det da Wolverhampton fikk straffe 20 minutter før slutt.

Pablo Sarabia satte ballen trygt i mål og sørget for ny spenning i kampen. Bare fem minutter senere headet innbyttet Scott McTominay inn Uniteds tredje mål.

UTLIGNING TIL INGEN NYTTE: Pedro Neto trodde han reddet ett poeng for Wolverhampton på overtid, men jubelen stilnet raskt. Foto: Reuters

Dermed så Manchester United igjen ut til å ha full kontroll. Men fem minutter før slutt reduserte Wolverhampton igjen. Max Kilman fikk kjempet ballen i mål etter et hjørnespark og sørget for hektiske sluttminutter.

Hele ni minutter ble lagt til, og de ble innholdsrike. Men til slutt ble det 4–3 til Manchester United – en kjærkommen seier etter kun én seier på de foregående seks ligakampene.