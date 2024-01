Tror United-stjerne kan bli solgt etter påstått bytur: – Helt krise

United imponerte ikke, men vant likevel 4-2 borte mot League Two-laget Newport søndag kveld og er klar for FA-cupens femte runde.

Ett navn glimret med sitt fravær fra United-troppen søndag:

Marcus Rashford.

Stjernespilleren skal, ifølge rapporter i The Athletic, ha dratt på byen i Belfast til langt på natt torsdag kveld denne uken før han etter planen skulle trene med resten av laget i Manchester fredag.

Ifølge The Athletic fløy Rashford tilbake til byen i privatfly natt til fredag, før United-manager Erik ten Hag senere samme dag opplyste til pressen at Rashford var syk og ikke kunne trene.

Og søndag kveld, et døgn etter at nyheten sprakk i The Athletic, stilte United altså til FA-cupkamp uten sin kanskje aller største stjerne.

– Jeg synes jo det er rart hvis ikke dette her var avklart. Hvis det er slik man spekulerer i nå, at han ikke har sagt noe om å dra på byen, for så melde seg inn syk før kamp, så virker det veldig rart, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

BRØT STILLHETEN: Erik ten Hag kommenterte søndag kveld for første gang Rashfords påståtte bytur.

Ten Hag: – Internsak

Før kampstart ble Erik ten Hag spurt av BBC om årsaken til Rashfords fravær. Det ble en ordfattig affære som likevel sa ganske mye.

– Han meldte seg syk, svarte ten Hag overfor BBCs reporter.

– Det har vært rapportert at han dro på nattklubb torsdag kveld. Har du snakket med ham om det?

– Det er en internsak. Jeg tar meg av det.

– Har du fått forsikringer om at han ikke var det (på nattklubb)?

– Hør her, det er en internsak.

– Går han glipp av denne kampen på et disiplinært grunnlag?

– Internsak, gjentok United-sjefen kort.

Rashford selv har foreløpig ikke kommentert saken.

– Vil ta meg av det

Etter kampslutt søndag kveld ble ten Hag presset om Rashford-saken enda en gang, men nederlenderen ville ikke gå i dybden på hva han tenker:

– Jeg vil ikke gå inn på det. Jeg har snakket om det før. Jeg synes vi spilte en god kamp, og nå går vi videre. Jeg vil ta meg av det, sa United-sjefen ifølge Manchester Evening News.

– Helt krise

NRKs Carl-Erik Torp blir oppgitt av hele situasjonen.

– Hvis det er tilfelle, så er det helt krise. Jeg vil tro han er ferdig i klubben hvis han holder på sånn, sier NRK-eksperten.

Rashford skrev så sent som i juli 2023 under på en ny avtale som binder ham til United frem til sommeren 2028.

Dag Langerød, redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, har ikke besvart NRKs henvendelse søndag kveld.

– Ekstremt unødvendig og uprofesjonelt

Men i en kommentar publisert tidligere søndag skriver Langerød at United først hevdet at videoen som dukket opp i sosiale medier ble tatt onsdag kveld, «noe som i så fall skal ha vært formildende siden han skal ha hatt treningsfri torsdag».

The Athletic hevder imidlertid at en rekke kilder har bekreftet overfor dem at Rashford dro på byen i Belfast både natt til onsdag og natt til torsdag.

Langerød skriver at uansett hva som har skjedd, kommer Rashford veldig dårlig ut av dette.

– Det virker så ekstremt unødvendig og uprofesjonelt, skriver United-redaktøren i sin kommentar.

Sa unnskyld i november

Det er nemlig ikke første gang noe lignende skjer.

I november ble det bråk da Rashford gikk rett fra 0-3-tap mot Manchester City til egen bursdagsfest, og bildene av 26-åringen på en nattklubb i Manchester ble tatt dårlig imot hos de røde djevlene.

– Jeg har snakket med ham om det. Det er uakseptabel oppførsel. Han har sagt unnskyld, og det er det. Resten er en internsak, sa ten Hag da.

Nå har han fått en ny hendelse i fanget.

– Noen vil sikkert nå mene at Rashford ikke kan spille for United igjen, men jeg er ikke der. Det må imidlertid forventes at Rashford – igjen – beklager eventuelle regelbrudd, i alle fall overfor Ten Hag og de lagkameratene sine, understreker Langerød.

– Ten Hag har mislyktes

Torp mener United-manager Erik ten Hag må ta sin del av skylden for at slike situasjoner oppstår.

– Det har jo vært snakket om en ukultur i United i ganske mange år nå, og det er noe ten Hag prøvde å ta tak i da han kom inn. Så hvis det viser seg at det er en sånn type ukultur, hvor spillere gjør dette her, så har han jo mislyktes. Da har han ikke gjort den jobben han skulle gjøre, mener Torp.

Rashford har hatt en tung sesong personlig. Etter 26 kamper i alle turneringer står han med skuffende fire scoringer og har møtt mye kritikk for prestasjonene i den røde drakten.

Til sammenligning scoret han 30 mål på 56 kamper forrige sesong.

– Man må ta med inn i den vurderingen at dette United-laget fungerer ikke spillemessig. Så det skurrer veldig, humper veldig, og det lider jo alle individuelt av, mener Carl-Erik Torp.

Trekningen klar

Søndag kveld sørget scoringer fra Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Antony og Rasmus Højlund for at United vant 4-2 mot Newport, et lag som er 72 plasser dårligere rangert enn United i divisjonssystemet.

United ledet 2-0 før Newport rystet dem med to scoringer og utlignet til 2-2, men Antonys scoring etter 70 snaue minutter sørget for ro i United-rekkene. Rasmus Højlund satte spikeren i kista med sin scoring på overtid.

Dermed er det Manchester United som er videre til neste runde av den tradisjonsrike FA-cupen. Der møter Erik ten Hags menn vinneren av Bristol City og Nottingham Forest, som må spille omkamp etter at fredagens oppgjør endte 0-0.

Kampene i den 5. runden av FA-cupen spilles i tidsrommet 23.- til 26. februar.