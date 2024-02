Raser mot påstått forskjellsbehandling i junior-VM: – Burde skamme seg

– De har tabbet seg ut og burde rett og slett skamme seg, sier NRKs alpinekspert Nina Haver-Løseth til NRK.

NRKs alpinekspert er blant mange som reagerer kraftig på det flere mener er forskjellsbehandling av kvinner og menn i junior-VM.

TØFT GJORT: Nina Haver-Løseth gir skryt til alpinisten Charlie Guest, og synes det er tøft av henne å ta tak i det her. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Alpinisten Charlie Guest har fått massiv respons etter at hun la ut et lengre innlegg på sin Instagram, der hun går hardt ut mot FIS sitt valg om å ikke sende kvinnenes slalåm- og storslalåmrenn under juniorverdensmesterskapet i Frankrike nylig.

– Jeg synes dette sender et fryktelig dårlig signal til yngre løpere, sier alpinist Maria Tviberg til NRK.

– Total mangel på forståelse

Guest, som har representert Storbritannia i to vinter-OL, fikk enormt med respons fra mange alpinister og fans etter Instagram-innlegget, som i tillegg ble delt av blant andre Ragnhild Mowinckel og Mikaela Shiffrin. Guest sier det tok av etter at sistnevnte kom på ballen.

– Valget om å utelate kvinnenes renn fra et verdensomspennende publikum, sender et ødeleggende budskap til alle kvinnelige alpinister i alle aldre, skriver Guest i innlegget.

30-åringen skriver at man igjennom mesterskapet hadde «fantastisk» tilgang til nesten alle rennene via livestrømming. Men hun legger til et stort «men»: Det ble ikke vist noe fra kvinnenes slalåm eller storslalåm, til tross for at herrenes renn i samme grener ble vist.

STØTTE FRA MILJØET: Charlie Guest har vært med i to OL og har flere seiere i europacupen. Foto: Privat

– Jeg ble ekstremt sint da jeg først så det, og deretter frustrert over at vi den dag i dag fortsatt ser en total mangel på forståelse av likestilling fra idrettsorganisasjoner og styrende organer, og det ødeleggende budskapet som videreføres med handlinger som denne, sier Guest til NRK.

Hun sier at tankene gikk til både utøverne, som må føle at de konkurrerer i et annenrangs event, men også familiene og sponsorer som ikke fikk sett sine konkurrere.

– Junior-VM er en milepæl i den alderen og det kan være et springbrett for utøvere med tanke på sponsorer og lignende. Og når man unnlater kvinner fra dekningen, så blir en stor mulighet tatt fra dem.

Forventer beklagelse

Haver-Løseth hadde slalåm og storslalåm som sine hoveddisipliner i sin aktive karriere. Hun synes sporten har vært flinke på å legge premissene likt, men at dette er et steg tilbake for idretten.

– Jeg synes ikke dette er akseptabel oppførsel fra FIS. Det en selvfølge at dette skal være på plass i 2024, sier Haver-Løseth.

– De sender et signal som er veldig dårlig for de som er på vei oppover i idretten.TV-dekning er viktig for å promotere sponsorer og ikke minst for å vise likestillingen i idretten. Jeg håper FIS tar tak i dette, og rydder opp det de har stelt i stand.

BLE VIST: Norge tok gull i den blandede lagkonkurransen i junior-VM, og den ble vist på livestream. Foto: Norges Skiforbund

Tviberg, regjerende verdensmester i parallellslalåm, er overrasket over at noe som dette kan skje.

– Jeg synes ofte FIS har vært gode på likestilling der de blant annet deler ut like premiepenger til damer og herrer i alle renn. Derfor blir dette et karakterbrist og jeg under svært på hvorfor de velger å gjøre dette, sier Tviberg til NRK.

– Jeg håper FIS etter hvert tar bladet fra munnen og kommer med en offentlig beklagelse og en ekstremt god grunn til at de gjorde dette. Mesterskapet fant sted på samme arena som guttene, og jeg ser absolutt ingen grunn til at de skulle gjøre dette.

– Tar tilbakemeldingene som en påminnelse

Ikke lenge etter at Guest publiserte innlegget, kom FIS med en kommentar under innlegget på Instagram og skrev følgende:

– Kjære Charlie. Vi erkjenner at livestreaming av kun herrenes slalåm og storslalåm, ikke er i tråd med FIS sine verdier om like muligheter og kjønnsbalanse. FIS burde ha presset hardere på for å gi de samme eksponeringsmulighetene til kvinner som for menn, og vi tar tilbakemeldingene dine som en påminnelse om å være tro mot å utvikle og fremme kvinnelig deltakelse i tiden fremover.

Flere uttrykte i kommentarfeltet at svaret ikke holdt. Også Guest var skuffet, og i likhet med Tviberg ønsker hun en beklagelse.

IKKE FORNØYD: Charlie Guest, her under et renn i Schladming i 2021. Foto: GEPA PICTURES

NRK har vært i kontakt med FIS, som referer til sin offisielle uttalelse på sine nettsider.

De skriver at de har mottatt mange kommentarer fra utøvere og fans om mangelen på kjønnsbalanse i livestreamene.

Også organisasjonskomiteen i det franske Skiforbundet, som også sendte mesterskapet, har kommet med en uttalelse.

De skylder blant annet på spredte konkurransearenaer, tekniske utfordringer med å være flere steder samtidig og økte kostnader på over 30.000 euro dersom de skulle dekket alt. De skriver at de ikke hadde klart å dekke dette alene.