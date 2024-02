Tok grep etter dødsfall i same sving i 1991 – no krev Kilde endring frå FIS

– Det er synd at det skal skje ei alvorleg ulykke for at det skal bli endringar, seier Aleksander Aamodt Kilde til NRK

Det er no tre veker sida nordmannen krasja stygt under eit utforrenn i Wengen. I den siste svingen før mål gjekk det ordentleg gale, og han blei frakta til sjukehus med helikopter.

Fallet resulterte i ei skulder ute av ledd, eit stort og djupt kutt i leggen og to operasjonar. Han mista mykje blod. På Instagram viste han fram dei harde og tøffe realitetane. Blant anna eit makabert kjøttsår i leggen.

– Han er ærleg talt veldig heldig som er i live, skreiv Kildes kjærast, Mikaela Shiffrin, få dagar etter fallet i Wengen.

I SJUKESENGA: Aleksander Aamodt Kilde er friskare etter fallet i Wengen. Nå byrjar opptreninga mot eit mogleg comeback. Foto: Viaplay

– Det Mikaela skriv er for så vidt sant, men eg rakk ikkje å ha dødsfrykt. Det hadde eg ikkje tid til å tenke på, for å vere heilt ærleg, seier Kilde.

Sjølv om dødsulykker er svært sjeldne i alpint, har det vore nokre av dei dei siste tiåra. Det førre dødsfallet i forbindelse med verdscuprenn i Wengen var i 1991, berre dagar før VM.

– Ein tragedie

Den gong mista austerrikaren Gernot Reinstadler livet etter eit fall i same sving som Kilde dundra i nettet. I likskap med Kilde, mista austerrikske Reinstadler kontroll over målhoppet.

Skadane han pådrog seg gjorde at han døydde seinare same natt.

Her er eit NRK-innslag frå dødsulykka i 1991. Vi åtvarar om sterke bilete.

Vi åtvarar mot sterke bilete. Du trenger javascript for å se video. Vi åtvarar mot sterke bilete.

Tidlegare alpinist og noverande fartstrenar for alpinkvinnene, Atle Skårdal, blei vitne til det grufulle fallet. Han stod i målområdet og følgde dei dramatiske minutta.

– Det var eit sjokk. Det var ein tragedie. Han hadde ikkje ein sjanse til å overleve etter dei skadane han fekk. Det er ein episode mange har drege med seg resten av livet, fortel Skårdal, og seier at det blei gjort store endringar i Wengen i etterkant.

Blant anna blei heile «mål-S-en», altså dei siste svingane i løypa, endra. Løypa blei breiare og nettet langs løypa blei flytta. I tillegg blei målhoppet redusert.

ALPINHELT: ATLE SKÅRDAL. Foto: Tor Richardsen / NTB

– Det er umogleg å garantere at det ikkje blir skader og ulukker i framtida. Men ein må minimere risikoen, auke sikkerheitsmarginen og ikkje pushe grenser heile tida. Poenget er at vi må løyse dette saman, meiner Skårdal.

Stakittgjerde som sikring

Ein annan som huskar Reinstadler-ulykka godt, er Jan Einar Thorsen. Bronsevinnaren frå OL i 1992 var sjølv til stades i Wengen i 1991. Han beskriv det som ein dramatisk og sterk oppleving.

Dagen før dødsulykka krasja han i akkurat same sving.

ALPINHELT: Jan Einar Thorsen. Foto: Calle Törnstrøm / NTB

– Då eg tryna der, var det ikkje nett. Det var berre eit stakittgjerde. Det var nokre pinnar som var surra saman med ståltråd og laga eit gjerde av. Det burde man kanskje allereie då ha skjønt at ikkje var heilt innanfor, seier Thorsen til NRK.

NTB skreiv den gong at arrangøren etter Thorsens fall hadde sat opp plastikkbeskyttelse langs sikkerheitsgjerdet. Men Reinstadler trefte over plastikken.

For Thorsen enda det med berre eit kutt i olbogen. Dagen etter gjekk det altså frykteleg gale.

– Det er jo hele tida gjort utbetringar etter kvart som man har hatt hendingar. Dessverre skjer det kanskje noko før man får auga opp, seier Thorsen.

DRAMATISK: Her blir Gernot Reinstadler hasta til helikopteret etter det grufulle fallet i 1991. Østerrikaren sitt liv sto ikkje til å redde. Foto: Zuma press

Ber om endringar

Det gjekk heldigvis langt betre med Kilde. Han har fått smilet tilbake etter ulykka som skaka internasjonal skisport, men opna samstundes opp om ei tøff tid på eit pressemøte torsdag.

Der tok han samstundes til orde for at FIS no må ta grep.

– Eg tenker at FIS har et ansvar no der dei er nøydde til å sjå på programmet. Det er noko som er veldig lett å gjere noko med. Alt det andre med sikkerheitsmessige årsaker må forskast meir på. Kva er det som kan gjerast for å eventuelt senke farten eller at når man fell, så har man betre sikkerheitsnett.

– Fallet i seg sjølv var jo ikkje det som skadde meg, men det var i det eg kom i nettet. Det er der alt skjer, samanfattar han, og peiker på at det no blir FIS sitt ansvar.

Slik såg det ut då Kilde krasja i Wengen:

Aleksander Aamodt Kilde mister kontrollen, og fell stygt i Wengen Du trenger javascript for å se video. Aleksander Aamodt Kilde mister kontrollen, og fell stygt i Wengen

FIS fekk kritikk for å arrangere to utforrenn i Wengen som kompensasjon for avlyste renn tidlegare i sesongen.

Misnøya gjekk ut på at belastninga på utøvarane blei for stor med to renn etter kvarandre i den lengste utforen i verdscupen.

– Alltid ein risiko

Skårdal er einig med Kilde om at det må skje endringar, men meiner at det ikkje berre er FIS sitt ansvar. Han peikar på at utøvarane, trenarar, leiarar, dei nasjonale forbunda og utstyrsprodusentane alle må bidra.

Rennsjef for alpint i FIS, Markus Waldner seier følgjande i ein kommentar til NRK:

– Det er synd at vi mistar ein så god utøvar som Kilde. Og det er trist at han ikkje blir med resten av sesongen. Men dette er ein del av sporten. Det er alltid ein risiko for ulykker, seier rennsjefen.

Han meiner det vanskeleg å gjere sikkerheita noko betre enn den er i dag, men seier at FIS jobbar med rennprogrammet før neste sesong.

NRKs ALPINEKSPERT: Lars Elton Myhre Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre meiner sporten «kjempar mot» dei kommersielle kreftene.

Han er klar på at debatten kring sikkerheit er viktig.

– Det har vore eit ekstremt tett rennprogram. Det er veldig lett å seie at det har vore for hardt når det skjer ei ulukke som med Aleksander, meiner han.

– Heile industrien «higar» jo etter at det skal vere spektakulært. Og det er lett å gje gass for alle involverte. Og så får ein realiteten i fleisen når dei stygge skadane kjem, seier Myhre.