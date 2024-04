– Jeg fikk jo et klipp av at Magni (Smedås) friskøyter ut av svingene, med begge bein og armer i full sving. Jeg syns rett og slett at det var for drøyt, sier Astrid Øyre Slind til NRK.

Hun fortsetter:

– Og ta i fart på den måten der syns jeg rett og slett ikke er innafor.

For et utdrag fra TV-sendingen viser at Magni Smedås var ute i flere skøytetak, da det gjenstod 1,8 kilometer til mål, av Ski Classics-rennet Summit 2 på Senja.

I motbakkepartiet i forkant hadde Team Eksjöhus-løperen akkurat hentet inn både Slind og Emilie Fleten, som lenge lå alene i tet. Smedås vant det 60 kilometer lange rennet, som gikk av stabelen søndag, foran Slind. Fleten ble nummer 3.

GULT KORT: Magni Smedås (til venstre) jubler etter seier i Marcialonga. Etter Summit2Senja fikk hun gult kort for regelbruddet. Foto: NTB

Gikk til juryen med bildene

I etterkant av rennet fikk også Slind tilsendt TV-bildene, som viser at Smedås tar flere skøytetak, fra flere hold. Og som mente at dette ble helt feil.

Slind er tydelig på at hun ikke vil fremstå som en dårlig taper, men fordi både hun og Emilie Fleten ikke ønsker seg lignende situasjoner i fremtiden, bestemte de seg for å henvende seg til juryen.

– Både jeg og Emilie (Fleten) sendte inn klippet og spurte: «Er ikke dette en teknisk feil?». De skulle se på det, men det skal ikke være vår jobb, sier Slind, som understreker at det er frustrerende når juryen ikke reagerer.

– Her burde juryen reagert, mener du?

– Ja, det mener jeg. Det er en veldig klink jurysak. Det skal ikke være opp til oss å klage det inn. Det ser man på TV, liksom.

REAGERER: Astrid Øyre Slind. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg gjorde en feil

Juryen endte til slutt opp med å gi Smedås et gult kort flere timer etter at løpet var avsluttet.

– Jeg gjorde en feil, og har fått gult for det. Juryen så på bildene, og besluttet at det ikke var avgjørende for resultatet, skriver Magni Smedås i en SMS til NRK.

Slind er svært kritisk til at juryen ikke selv tok initiativ til å straffe Smedås sitt regelbrudd.

– Skal man ha klassiskrenn, så syns jeg juryen skal være litt mer på jobb enn det der, sier Slind som mener det er verste er at utøverne måtte si ifra selv.

KRITISK: Linn Korsgren er nå lagleder for Emilie Fletens lag Team Ramudden. Her fra hun vant Vasaloppet. Foto: ULF PALM/TT / Reuters

Lagleder for Emilie Fletens lag, Lina Korsgren, leverte også inn en protest på hendelsen. Hun er svært kritisk til at hun som lagleder måtte kontakte juryen for å få regelbruddet korrigert.

– Det er det jeg stiller meg veldig spørrende til. Det skal ikke behøves å håndteres av meg som teamsjef. Det skal juryen ta initiativ til selv, sier Korsgren.

– Vi så ingen feil

Juryleder Fridtjof Rannem tar selvkritikk i etterkant av løpet.

– Jeg kan godt være med på at vi burde vært mer offensive på det, det skal jeg være enig i. Den skal jeg ta, sier Rannem til NRK.

– Hva er grunnen til at dere ikke er offensive nok?

– Det er fordi vi ikke så noen feil noen plasser underveis i løpet. Vi så ingen feil i noen bakker, ingenting. Så vi tok det litt på kontoen at hun var litt ivrig. Men vi burde sett at på TV-bildene ser det ut som en åpenbar disk. Vurderingen av helheten var det som gjorde at vi ikke gjorde noe med en gang. Men vi skulle ha gjort det, det er jeg helt enig i. Den kritikken skal vi ta, sier Rannem.

Han er klar på at det isolerte klippet ser ut som et regelbrudd som hadde ført til disk, men sier det var omstendighetene som gjorde at det kun endte med gult kort.

– Det er ikke sporsatt der, og da kan de ta retningsendrende tak. Det blir en formildende omstendighet. Hadde det vært satt spor, så hadde det vært en åpenbar disk.

Det er ikke første gang i vinter at ulovlig skøyting er tema i Ski Classics. Etter Birkebeienerrennet, gikk Øystein Pettersen ut og sa at Petter Northug burde vært diskvalifisert for skøyting.