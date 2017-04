Rangers tok første stikk i «norsk» sluttspill

Mats Zuccarellos New York Rangers tok første stikk i NHL-sluttspillet mot Andreas Martinsens Montreal Canadiens etter 2-0-seier på bortebane.

Med tre ganger så mange skudd på mål i første omgang, så det ut til at det var Montreal Canadiens som ville mest på hjemmebane onsdag. Men det var New York Rangers som fikk periodens eneste mål da Tanner Glass gikk alene og sørget for 1-0.

I andre og tredje periode var presset størst den andre veien, og Rangers «tok igjen det tapte» med tanke på scoringsforsøk. Likevel gikk hele andre periode og det meste av den siste uten at stillingen ble endret. Men til slutt fikk gjestene uttelling igjen etter at Canadiens tok ut målvakten i en siste innsats for å sikre uavgjort og forlengning. Med hjelp Jesper Fast sørget Michael Grabner for 2-0.

– Det smeller bra

VANT: Mats Zuccarello og New York Rangers vant første kamp mot Montreal Canadiens. Foto: BRUCE BENNETT / Afp

Verken Andreas Martinsen på Canadiens eller Mats Zuccarello på Rangers tegnet seg på scoringslisten, men Zucca pådro seg en utvisning i kampens siste minutt. De to norske spillerne fikk henholdsvis 9 og 20 minutter på isen denne gangen.

– Vi møter et bra lag. Henrik Lundqvist var utrolig bra i dag. Vi skapte en del sjanser som vi kanskje burde ha scoret på, men alt i alt er vi fornøyd når vi vinner den første kampen i sluttspillet, sier Zuccarello etter kampen. Og at det ble en fysisk tøff match med mange taklinger, har han ikke noe imot.

– Det smeller bra. Det er moro, det er sånn det skal være! Det er bare å komme seg på beina igjen. Det er viktig å få litt selvtillit på bortebane også, fortsetter han.

Ny kamp fredag

Canadiens vant grunnspillet i divisjonen, mens Rangers tok seg videre på en wildcard-plass etter å ha blitt nummer fire i grunnspillet.

Onsdagens seier gir dermed Rangers en fordel før lagene møtes igjen fredag. Også den kampen spilles i Montreal.