Andreas Martinsen til Chicago Blackhawks

27 år gamle Martinsen ble satt på overgangslisten til Montreal Canadiens, men ingen hentet ham innen fristen på 24 timer. Nå er han byttet med Blackhawks-spilleren Kyle Baun.

Martinsen hadde forberedt seg på en sesong på farmerlaget Laval Rockets.

– Det kom litt som et sjokk. Jeg så ikke den komme i det hele tatt. Jeg har akkurat vært på første trening i Laval. Nå har jeg brukt noen dager på å fordøye at jeg skal til AHL, og må prøve å komme meg opp, så skal man plutselig et annet sted. Det blir spennende å se hva planen deres, sier Martinsen til Nettavisen.

TRENER KAMPSPORT: Andreas Martinsen trener kampsport for å håndtere tøffe situasjoner i NHL bedre. Du trenger javascript for å se video. TRENER KAMPSPORT: Andreas Martinsen trener kampsport for å håndtere tøffe situasjoner i NHL bedre.

To år med NHL

Martinsen står med 119 kamper i NHL og har gjort 18 poeng. Han debuterte i 2015 for Colorado Avalanche. Før forrige sesong gikk han til Montreal Canadiens.

Chicago Blackhawks åpner årets sesong mot regjerende mester Pittsburgh Penguins natt til fredag, men det kan ta en stund før Martinsen får sin debut. Klubben må først fikse arbeidstillatelse for nordmannen.