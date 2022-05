Ramma av mensensmerter i den største kampen i karrieren – blir hylla for openheita

Då ho vart spurd om dette var noko som hadde plaga henne tidlegare, svarte ho at det starta før kampen og at det var «jentegreier».

– Eg må drive med idrett og har alltid masse smerter den første dagen. Eg kunne ikkje kjempe mot naturen.

– Eg skulle verkeleg ønske eg kunne vere ein mann og slapp å slite med det. Det er vanskeleg, seier Zheng på pressekonferansen etter kampen.

Den kinesiske 19-åringen er ein av French Opens store overraskingar. Ho er rangert som nummer 74 i verda, men på vegen til den 4. runden slo ho ut tidlegare verdseinar Simona Halep og heimefavoritten Alizé Cornet (nummer 40).

VERDAS BESTE: Iga Swiatek vinnar og vinnar og vinnar. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

– Veldig tøft

Mot Iga Swiatek – som har vunne dei 32 siste kampane sine – tok ho første sett 7–6. Men i andre sett snudde det raskt. Polske Swiatek braut serven hennar og Zheng tok ein medisinsk timeout.

På presserommet vart det spekulert i om det kunne dreie seg om ein taktisk pause for å få samla seg og bryte rytmen til motstandaren. Det avviste Zheng raskt.

– Det var vanskeleg å vise nivået mitt i dag. Eg fekk veldig vondt i magen og prøvde å gjere mitt beste, men klarte det ikkje i andre og tredje sett. Eg hadde ikkje nok energi til å rope «come on» ein gong, så det var veldig tøft.

Swiatek avanserte til slutt til kvartfinalen etter å ha vunne 6–7, 6–0, 6–2.

– Det bør snakkast om

Catherine Whitaker i The Tennis podkast er på plass i Paris for å dekkje Roland Garros-turneringa. Ho var glad då ho høyrde at Zheng hadde fortalt kva som hadde skjedd – og meiner det må snakkast om oftare.

– Eg vakna opp i dag med krampar. Eg trudde ikkje eg skulle komme meg ut av senga, seier Whitaker i den dagsferske episoden tysdag.

– Min første tanke var: Det er åtte kvinnelege spelarar i aksjon i dag. Sjansen er stor for at to av dei kanskje har mensen. Det kan godt vere at dei kjenner seg OK, men det kan vere at dei ikkje gjer det. Ein treng ikkje å ha store krampar for ikkje å kjenne seg heilt som seg sjølv, seier Whitaker, som påpeikar at tennis er ein idrett med ytst små marginar på høgaste nivå.

– Det bør snakkast om og er heilt normalt.

Olympisk meister Monica Puig støtter Whitaker på Twitter. Puertorikanaren skriv:

– Heilt klart noko som påverkar kvinnelege utøvarar. Endeleg blir det merksemd rundt det. For ikkje å snakke om den mentale påkjenninga det er å spele to veker i kvitt og be til høgare makter om at ein ikkje får mensen under Wimbledon.

Mange plages med smerter

Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø, Tina Pettersen Engseth, er ein del av forskingsprosjektet Fendura. Ho driv forsking på kvinnehelse og menstruasjon inn mot toppidrett og fysisk aktivitet.

Engseth fortel at det inntil nyleg har vore eit felt prega av mangelfull kunnskap, men at stadig fleire kjem på banen.

– Det er veldig store sprik i funna førebels, og ingenting ein strengt teke kan konkludere med. Likevel får ein større forståing etter kvart som forskingsprosjekt blir gjennomførte og artiklar blir publisert, seier Engseth til NRK.

– Vi har nyleg publisert ein artikkel som går på akkurat det. Der har vi hatt med uthaldsutøvarar frå skimiljøet. 113 utøvarar svarte og det viste seg at 80 % av utøvarane opplevde plager i samband med menstruasjon, uavhengig av om dei går på hormonelle prevensjonsmiddel eller ikkje.

Førebilete for unge jenter

Ho fortel at mange av dei som bruker hormonelle prevensjonsmiddel gjer det for å redusere smertene, som dei følar hemmar prestasjonane eller treningskvaliteten. Engseth rosar Zheng for å vere ærleg:

– Eg tenkjer det er tøft av henne og kjempeviktig at nokon tør å gå i bresjen. Ho går fram som eit førebilete for mange andre, spesielt unge jenter, ved å tore å prate om det.

Framleis opplever ho at veldig få unge jenter snakkar med trenarane sine om desse temaa.

– I og med at plagene kan ha stor innverknad på prestasjon er det ganske essensielt å ha samtale med trenaren om det, dersom ein kjenner desse plagene hemmar ein. Dessverre ligg det endå for å ha denne samtalen. Eg trur mykje av det botnar ut i mangel på kunnskap, seier Engseth.

– Utøvarane trur kanskje trenarane ikkje har kunnskap om dette, eller dei synest det er vanskeleg å snakke med ein mannleg trenar om

PS! Onsdag speler Casper Ruud kvartfinale mot Holger Rune i French Open. Ulrikke Eikeri og Joran Vliegen (Belgia) speler semifinale i mixed double mot Nicole Melichar-Martinez (USA) og Kevin Krawietz (Tyskland).