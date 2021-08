Rai Benjamin: – Hadde du sagt jeg ville løpe så fort og tape, ville jeg gitt deg juling

Han var stolt, men samtidig langt nede. I de aller fleste tilfeller holder tiden 46,17 til verdensrekord og seier på 400 meter hekk.

Men ikke denne tirsdagen i Tokyo.

Karsten Warholm var hakket sterkere og klinket til med både gull og verdensrekord som nå lyder på utrolige 45,94 sekunder.

«La meg være i fred, slutt å snakk med meg»

Amerikaneren satte ord på følelsen av å ha levert noe utrolig sterkt, men samtidig bare sitte igjen med sølv.

SKUFFET: Han løp utrolig, men måtte seg slått. Ikke rart smilet manglet hos Rai Benjamin etter 400 meter hekk-finalen tirsdag. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

– Jeg trodde 46,4 ville holde til seier i dag. Hvis du hadde sagt at jeg skulle løpe på 46,1 og tape, ville jeg antakelig ha gitt deg juling, sa Benjamin til NTB og andre medier i pressesonen etter finalen.

Til NRK sier han det slik dersom noen hadde fortalt ham at et løp på 46,17 sekunder ikke ville holdt til gull:

– Jeg ville sagt «la meg være i fred, slutt å snakk med meg», men det er naturen til sporten. Det er hva det er

Kyrion McMaster ble nummer fire i OL-finalen. Han ristet på hodet da han gikk forbi intervjusonen.

– Da jeg så tiden tenkte jeg bare «holy shit». Han løper på 45 sekunder. Han er helt utrolig. Det dere så i dag, det er det største, sier McMaster

Fulgte Warholm nesten til målstreken

Publikum har hatt til gode å få servert en ordentlig duell mellom verdens beste 400 meter hekk-løpere i lang tid nå. Warholm har omtrent gjort som han ville med internasjonale konkurrenter i over ett år. Der har ikke Benjamin deltatt.

Dermed har det blitt bygget opp en spenning rundt duellen, spesielt nå som medaljene skulle deles ut.

Og for et løp det ble.

Benjamin fulgte nordmannen tett og nærmest som en skygge i 350 meter. Alt ble avgjort i den siste hekken. Da rykket Warholm fra.

RYKKET LITT FRA: Karsten Warholm og Rai Benjamin inne på den siste hekken på oppløpssiden under 400 meter hekk-finalen tirsdag. Foto: ANTONIN THUILLIER / AFP

– Beste løpet i friidrett noen gang

Bak Benjamins navn på resultattavlen stod det 46,17. Det var en langt sterkere tid enn den tidligere verdensrekorden Warholm hadde før OL-finalen. Bedre med god margin, faktisk og på hele 53 hundredeler.

Men det holdt altså ikke.

Bak Warholms navn stod det nemlig utrolige 45,94...

SÅ REKORDTIDER: Karsten Warholm og Rai Benjamin ser bort på resultattavlen etter OL-finalen Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Benjamin klarte å sette prestasjonene på friidrettsbanen i Tokyo i perspektiv selv om han var skuffet. For Benjamin var ikke i tvil om at han hadde vært med på en helt spesiell idrettsbegivenhet i Tokyo tirsdag.

– Ingen har noensinne gjort det vi to akkurat gjorde. Ingen. Jeg er definitivt enig med dem som sier at dette var det beste løpet i friidrett noen gang. Ikke engang Usain Bolts 9,5 på 100 meter var bedre enn dette, sier Benjamin.

– Går gjennom taket

Han sier til NRK at han føler seg både bra og trist. Han vet han var med på et historisk løp.

ENORME GLEDESSCENER: Fra brasilianske Alisson dos Santos, som tok bronsen. Foto: Charlie Riedel / AP

For i tillegg til Warholm og Benjamin løp brasilianske Alisson dos Santos inn til bronse på 46,72 sekunder. Det er bare to hundredeler dårligere enn Karsten Warholms gamle verdensrekord. Og den fjerde beste tiden noensinne.

– Vi vil være de beste og de gutta er ekte konkurrenter. Dette eventet går gjennom taket akkurat nå, og jeg er bare så glad for å være en del av det. Jeg skal sørge for at vi fortsetter å løpe fort, sier Benjamin, som også hevder han klarer å være glad på rivalens vegne.

– Han presterer når det betyr noe hele tiden, og det er det man vil ha. Jeg vil ikke at det skal være lett, jeg vil at det skal være vanskelig. Det er bare slik jeg er. Ingenting verdt å ha kommer enkelt. Jeg er bare glad for at vi er i stand til å gjøre dette og kan vise verden hva vi kan gjøre i denne konkurransen.

– Det verste jeg har sett

Warholm hylles ikke bare av konkurrentene han møtte på banen i dag.

– Han er fra en annen planet! Han knuser Benjamin for gullmedaljen i 400 meter hekk i en fenomenal finale, skrev BBC etter at Warholm sjokkerte en hel idrettsverden.

På samme kanal uttaler Colin Jackson, to ganger VM-gullvinner på 110 meter hekk, følgende om Warholm-rekordenv:

– Når vi snakker om verdensrekorder, så er denne der oppe med Usain Bolts 9,58 sekunder på 100 meter, der oppe med Florence Griffith-Joyners 10,49 sekunder på 100 meter. Dette er en av de mest fremragende verdensrekordene, og jeg er ganske sikker på at denne rekorden vil overleve meg.

FULL AV LOVORD: Colin Jackson, her under et sponsortreff med blant annet Karsten Warholm, i Oslo for to år siden. Foto: Fredrik Hage

Tidligere OL-sølvvinner på 1500 meter, Steve Cram, fulgte opp Jacksons utspill:

– Ikke rart han river drakten sin istykker. Han er «Supermann» på dette stevnet. Jeg kan ikke tro hva jeg har sett. To menn som løper tider du bare kan drømme om, sier han.

Prestasjonen ble også lagt merke til i Sverige. De svenske kommentatorene for Discovery var mildt sagt imponert over mannen fra Ulsteinvik.

– Det er det verste jeg har sett. Det er så usannsynlig bra at det ikke går an. Det er en av de største løperne gjennom alle tider, det der, sa en begeistret Tommy Åström under Discovery Plus Sveriges sending.

– Jeg fatter ingenting, sier hans kollega Peter Häggstöm.