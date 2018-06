Quiz: Fotball-VM

Hilde blir hopptrener

Tom Hilde la opp i våres, men får nå ansvaret for å følge opp hoppingen til kombinertgutta, melder Nettavisen. 30-åringen får hovedsakelig ansvaret for hopperne som holder til i Oslo og omegn. Hilde skal for øvrig være med i seersuksessen «Mesternes mester» på NRK. Allerede denne uken starter innspillingen på Mallorca.