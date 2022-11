Qatarske fans med tysk stikk – ekspert kallar markeringa «elegant» og «veldig treffande»

Under Tysklands kamp mot Spania, blei fans sett med bilete av Mesut Özil, som trakk seg frå landslaget i 2018 etter å ha skulda leiinga og supporterar for rasisme.

Den tyske avisa Bild trur at fansen skuldar Tyskland for ein dobbeltmoral då dei sjølv klaga til Fifa etter å ha fått forbod mot å bruke regnboge-armbind.

Det gjorde dei ved å halde handa over munnen på eit lagbilete før avspark mot Japan.

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt meiner ein kan trekkje parallellar til det.

– Ny, fersk historie tilseier at tyskarane kanskje ikkje har vore veldig flinke til å gi alle moglegheiter til å uttrykkje seg, til å meine det dei vil, og det var ekstremt kontroversielt korleis Mesut Özil blei behandla, seier han.

– Treffande

Etter VM i 2018 blei Özil peika ut som syndebukk då Bayern München-president Uli Hoeness gjekk ut og sa at han ikkje hadde gått i ein einaste duell på landslaget på fem år.

Før Özil trakk seg, hadde han møtt den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, og valte å publisere eit bilete i lag med han på sine sosiale medium for å vise sin støtte.

Det sette sinnet i kok hjå landsmennene i Tyskland, og det enda med at Özil publiserte ei lang fråsegn på Twitter der han skulda landslaget og supporterar for å vere rasistiske, samstundes som han takka for seg i den tyske landslagsdrakta.

– Eg er tysk når eg vinn, og innvandrar når eg tapar, skreiv han mellom anna.

Dette er det Saltvedt refererer til når han seier at Tyskland har møtt seg sjølv i døra.

PASSANDE: NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt meiner markeringa var treffande. Foto: Martin Leigland / NRK

– Tyskland står fram dobbeltmoralsk, dette er eit uttrykk for at ein tykkjer tyskarane er hyklersk, seier Saltvedt.

Han påpeiker forbundet har bedd om orsak til Özil i bakkant, for at dei drog fordømminga av han for langt.

Samstundes meiner Saltvedt at Özil kanskje ikkje burde leggje ut eit bilete av president Erdogan på den tida, men at han nok følte at han kunne gjere det som tysk borgar med tyrkiske røter.

– Det merka han ganske fort at det ikkje var så stort gehør for likevel. Då er vi kanskje inne på diskusjonane som vi no har tatt til Qatar. Det ligg ei kjensle om at haldningane overfor muslimar og den arabiske verd, kanskje er annleis enn den vi har overfor dei med ein kulturell bakgrunn som vi kjenner betre i Europa. Dessverre, seier Saltvedt.

BLUNK: Både fotografi og teikningar stilte tilskodarane opp med. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

– Tykkjer du at markeringa var på sin plass?

– Vi må diskutere kor mange markeringar vi skal ha her, men eg tykkjer at dette var ein som var veldig treffande. Det skal dei ha for, seier han.

Han held fram:

– Forbundet behandla Özil dårleg, og no seier dei at menneskerettar og ytringsfridom er så viktig at dei er villige til å gjere alt for å beskytte den. Det er ikkje sikkert at dei burde vore så tøffe i trynet. Det synest eg faktisk blir markert på ein ganske tydeleg måte.

Han tykkjer spesielt biletet av ein Özil som blunkar, er gjort med ein viss «subtil eleganse».

– Det er som dei seier «takk for sist». Den som ler sist, ler best, seier han.

Vil skifte fokus

Eivind Bisgaard Sundet, som har følgt tysk fotball i ei årrekke, meiner markeringa kan vere eit knep frå qatarske myndigheiter, som ynskjer å dreie fokuset.

– Ein skal ikkje tenkje så mykje lenger enn at dette går tilbake til Özil, om korleis det er å vere muslim i Tyskland. Problemet starta då dei tyske spelarane ikkje fekk ytre si meining, og no prøver myndigheitene i Qatar å skifte fokus, seier Sundet til NRK.

Han forklarar at Özil peikte på at fotballen er styrt av kvite og privilegerte menn.

– Slik er det framleis. Det inntrykket om at dei ikkje har ytringsfridom no, kan trekkjast parallellar til Özil, som blei undertrykt då han sa sin meining, seier Sundet.

Han trur ikkje at Özil er spesielt nøgd med å bli gjenstand for ein slik markering.

– Eg trur ikkje at han tykkjer det er dødskult å bli tatt til inntekt i ein kampanje om noko som handlar om noko heilt anna, seier han.