– Det er som å entre Colosseum, som gladiatorene gjorde i gamle dager. Man kommer inn der og blir omringet av lyd og gærne folk, sier Sturla Holm Lægreid om forholdene i Nove Mesto.

Tsjekkerne elsker skiskyting og lager et ekte lurveleven på tribunene. Det er solgt over 200 000 billetter til VM, og tidvis er lyden så høy at det går utover utøvernes forutsetninger for å prestere.

Under åpningsrennet slet Tarjei Bø med å høre sekunderingene fra trenerne på grunn av støyen fra tribunene, og klarte aldri å få helt kontroll på hvor stor avstanden til konkurrentene var.

– Vi hørte ingenting. Så vi må nok legge en bedre plan til resten av helgen. For vi må få mer sekundering skal vi få ut mer av vår indre galskapen til sprinten, sier han før lørdagens NRK-sendte VM-renn.

«La stå!»

Under VMs åpningsrenn vurderte de norske trenerne å hente frem tavler hvor de kunne skrive beskjeder til løperne. Det ble vanskelig i høljeregnet som øste ned over arenaen.

– Meldinger er viktig for å legge taktikken videre, men kanskje vi må finne frem tavle og kritt til helga. Jeg har lært at om du skriver «la stå!» i hjørnet så er det ingen som visker det ut, sier Bø.

Lillebror Johannes Thingnes Bø forteller også at det var vanskelig å oppfatte trenernes beskjeder i de mest folkerike områdene. Derfor måtte han være litt kreativ.

– Jeg var på en måte forberedt på at her kommer det til å være lyd, så jeg prøver å bruke blikket, finne storskjermene og finne informasjon selv, rett og slett, sier han.

Thingnes Bø håper likevel på en endring til lørdagens sprint.

– De plasserer sekunderingssoner der det står 10.000 mennesker rett bak, og det er kanskje ikke den beste plassen.

Ifølge landslagstrener Egil Kristiansen vil det være mulig for trenerne å stå på bedre strategisk plasserte steder med litt mindre folk under lørdagens renn.

– Jeg hørte jo egentlig ikke så mange sekunderinger der ute, så at jeg skjøt for en VM-medalje det visste jeg ikke, forteller Ida Lien etter kvinnenes sprint.

Lægreids VM-grep

Lægreid gikk ikke blandet stafett på VMs åpningsdag, men registrerte at lagkompisene slet med lydforholdene.

– Man må være litt forberedt på det, så man ikke blir tatt på senga, sier han.

Og avslører at både iPad og høyttaler er blitt diskutert som mulig tiltak for å nå frem med sekunderingene.

Lægreid er også inne på tanken om å bruke ørepropper for å beholde fokus underveis i rennet.

– Jeg har prøvd det under renn før for å stenge ute ting, men da slet jeg med å få sekunderinger. Nå har jeg skjønt at det er umulig å få det på grunn av lydnivået her, så nå kan det hende at jeg drar frem øreproppene igjen, forteller han.

Høy lyd blir det uansett for alle utøverne, uavhengig av nasjon. Også hos svenskene har de fått føle på trykket fra publikumsmassene.

Sebastian Samuelsson fikk med seg noen av beskjedene fra trenerne på onsdag, men frykter at det blir enda verre under helgens renn med enda flere folk på tribunen.

– Da hører jeg kanskje ingenting, ler han.

– Det er et veldig høgt lydvolum. Man hører ikke coachingen helt 100 prosent, så må man slenge et blikk bakover for å være helt sikker, supplerer lagvenninne Elvira Öberg.