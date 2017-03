Publikum har flyktet fra norsk fotball: – Blir ikke overrasket om nedgangen fortsetter

– Jeg tipper tilskuertallet går ned. Jeg har vanskelig for å se at Eliteserien skal klatre i rangstigen over de fem store ligaene, mener professor Harry Arne Solberg.

Med den digitale revolusjonen har fotballen blitt mye mer tilgjengelig. Ukentlig når internasjonal toppfotball ut til nordmenn gjennom TV og strømming, og fører til at den norske ligaen blir nedprioritert.

– Hovedforklaringen til tilskuernedgangen i Norge er all TV-fotballen. Det er kamper fra Premier League, Spania, Italia og mer. Det ser vi hver uke, sier Solberg.

– Det er det som er øverst i popularitet som når ut. Fotballfans vil ha det beste. Nå kan man få det. Da blir fort hjemlig liga satt i andre rekke. På lang sikt er det vanskelig for de små ligaene, forteller Solberg.

Riktignok har utviklingen flatet ut siden 2012, men med 6970 tilskuere i snitt i 2016 sto over fire av ti plasser tomme per kamp.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, er først og fremst glad for at tallet nå har holdt seg rimelig stabilt de siste fem årene.

– Det så veldig stygt ut en stund, innrømmer direktøren.

Sesongkortsalg Eliteserien Ekspandér faktaboks Antall solgte sesongkort for klubbene i Eliteserien pr 29. mars (Rosenborg pr 30. mars). Fjorårets totalsalg i parantes. De fleste klubbene anslår at de vil selge et par hundre sesongkort til de neste ukene.. Aalesund - Et par hundre bak fjorårets salg (4199). Brann - Solgt 6600 (6446). Haugesund - Omtrent samme nivå som i fjor (2700). Kristiansund - 3500 (800). Lillestrøm - 3138 (3013). Odd - 4734 (5200). Molde - 5600 (6800). Rosenborg - 10100 (10300). Sandefjord - 1500 (1800). Sarpsborg 08 - 2537 (2538). Sogndal - 1916 (1972). Stabæk - 2000 (2150). Strømsgodset - 3700 (4500). Tromsø - 2000 (2280). Viking - Omtrent på samme nivå som i fjor (5400). Vålerenga - 4000 (3600).

Nye stadioner kan ha gitt kunstig topp

FOTBALLFORSKER: Harry Arne Solberg mener den digitale revolusjonen har gjort det vanskelig for ligaer som den norske. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

I gullåret 2007 var tilskuersnittet oppe på hele 10 536. Solberg, professor ved NTNU Handelshøyskolen, har i flere år forsket på fotball. Han peker på nye stadioner som en mulig forklaring for det høye snittet for ti år siden.

Viking stadion åpnet i 2004, Aalesund innviet Color Line Stadion i 2005, og i 2007 hadde Sandefjord, Start og Fredrikstad alle flunkende nye arenaer.

– Det kan ha gitt en økning i nyhetens interesse, og gitt en kunstig topp, sier Solberg.

Lokalt engasjement som mulig publikumsmagnet

– Mange er mer fan av engelske lag enn norske klubber. Vi er veldig anglofile, mener fotballforskeren.

Øverland er klar på at det å det er viktig at det er grobunn for lokalt engasjement.

HÅPER PÅ BEDRING: Leif Øverland er administrerende direktør i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen til klubbene i de to øverste divisjonene. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– De flinkeste er de som byr på seg selv, som deltar i samfunnet og bruker spillerne, sier Øverland.

Han viser til Odd, som har gått fra et tilskuersnitt på 5177 i 2012, til 8038 i 2016, som en klubb som har lyktes med nettopp det.

– Odd har blitt hele Telemarks lag. Det var de ikke tidligere. Fotballen skal være en møteplass, en regional møteplass.

Solberg tror lokal identifisering kan ha en effekt, men at det på elitenivå har lite å si.

– For Rosenborg-fansen er det bedre å vinne uten trøndere, enn fjerdeplass med halvparten trøndere. De som ikke er hardcore-fans er mest opptatt av seier.