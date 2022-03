Profilene vil ha endringer – ber om Sundby som trener

For etter at hun selv ble nummer ti under tremila i Holmenkollen lørdag, svarte Heidi Weng kontant og uten å blunke på spørsmål om hun hadde noen ønskekandidater som ny trener for damelandslaget.

– Martin Johnsrud Sundby.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg har sett programmet hans og synes han er en helt fantastisk person. Jeg digger Martin. Det kan kanskje bli litt tøft, men jeg synes han var vanvittig flink trener og programleder i det programmet han hadde. Hvis man får han inn, så blir jeg ekstremt glad, sier Weng.

TØFF DAG: For Heidi Weng (høyre) under tremila i Kollen lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB

«16 ukers helvete»

Wengs svar er mildt sagt oppsiktsvekkende. Det er første gang Sundby trekkes inn i trenerdiskusjonen på damelandslaget. Han la som kjent opp som tradisjonell langrennsløper etter VM i Oberstdorf i fjor.

Han har siden gått langløp for Team Koteng/Eidissen, men sesongen har blitt amputert etter at han ble smittet med korona i januar.

ER ØNSKET: Martin Johnsrud Sundby, her avbildet under VM i Oberstdorf i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men han har vært aktuell som både OL-ekspert for Discovery og det omtalte programmet som Weng har latt seg overbevise av. Sundby var nemlig leder for programmet «16 ukers helvete» som skulle hjelpe et knippe kjendiser med å endre livsstil gjennom kosthold og trening.

– Hadde blitt ekstremt glad for det

På spørsmål om hun er seriøs i sitt forslag om Sundby som ny landslagstrener, svarer Weng slik:

– Ja, jeg er seriøs.

– Har du sagt det til ham?

– Nei, men jeg sier det nå. Jeg tviler på han har lyst til det. Han har jo tre gutter og kone. Jeg skjønner man ikke har tid til det, men jeg hadde blitt ekstremt glad for det, sier Weng, og legger til at det også handler om at 37-åringen kan langrenn.

– Han kan bli en vanvittig flink trener. Hvis ikke han vil, så vil jeg ha ham som personlig trener.

– Skal du spille dette inn til langrennssjef Espen Bjervig?

– Ja, jeg er veldig gira på det, sier Weng.

Iversen ikke sikker på om han fortsetter

USIKKER PÅ FORTSETTELSEN: Landslagstrener Ole Morten Iversen. Foto: Lise Åserud / NTB

For på en dag der Therese Johaug vant og gikk sitt aller siste verdenscuprenn i Norge, handlet mye om hvordan Norge skal klare seg uten ski-dronningen i fremtiden.

Landslagstrener Ole Morten Iversen kaller resultatene bak ski-dronningen for «ganske skrøpelige». I tillegg har det vært åpne konflikter om dårlig eller mangelfull kommunikasjon.

Nå venter VM i både Planica og ikke minst Trondheim i 2023 og 2025. I 2026 er det OL i Italia. På spørsmål om han er rett mann til å lede laget den neste perioden, svarer Iversen slik:

– Nei, det er ikke sikkert. Jeg regner med vi får en avklaring ganske snart. Hvis du tenker norsk damelangrenn, så er det ikke elitetreneren som har mest påvirkning på det. Vår jobb er å tilrettelegge for de som er på elitelag. Kanskje hadde det vært spennende å jobbe med etterveksten og nivået under.

Han sier det kommer en avklaring etter verdenscuprennene i Falun neste helg, men at han har et greit svar på om han fortsetter eller ikke.

– Og hva er svaret på det?

– Den første som får svaret på det er min sjef Espen Bjervig og min kollega Ola Vigen Hattestad. Etter der må det orienteres til alle jentene jeg har jobbet med. Det hadde vært dumt å si det, i hvert fall til media. Det tror jeg dere skjønner.

– Det har ikke vært 100 prosent

HJALP TIL SOM SEKUNDANT: Helene Marie Fossesholm tok en litt annerledes rolle i Holmenkollen lørdag. I tillegg til å sekundere i løypa, løftet hun opp Kristin Austgulen Fosnæs i målområdet etter 30 kilometeren lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men det er åpenbart at flere dameløpere ønsker nye krefter i trenerapparatet. Helene Marie Fossesholm har allerede avsluttet sesongen og jobbet som sekundant i Holmenkollen lørdag.

Hun møtte imidlertid opp i pressesonen etter rennet og svarer «ja, det føler jeg egentlig» på NRKs spørsmål om det må endringer til i trenerkabalen på damesiden.

Hun begrunner hvorfor.

– I år har det vært et opplegg som ikke har vært 100 prosent, uten at jeg skal gå i detalj rundt det. Det har vært litt unødvendigheter her og der. At det skal bli støy midt i et OL er unødvendig. Jeg er enig i den.

– Har du vært misfornøyd?

– Det har ikke vært 100 prosent. Alle kan ikke være 100 prosent fornøyd hele tiden, og det vet jeg. Det handler om å gi og ta.

– Det hadde vært helt rått

Når NRK videreformidler at Weng har lansert Sundby som en kandidat til å gå inn i trenerteamet, sier Fossesholm følgende:

– Det hadde vært helt rått. Det er en engasjert type og han har ekstremt mye å komme med. Den backer jeg 100 prosent. Han har ekstremt mye å bidra med. Han har engasjement, og har hatt en ekstrem karriere. Han har hatt oppturer, nedturer og opplevd alt. Han har selv vært toppidrettsutøver, så det støtter jeg.

NRK har for ordens skyld vært i kontakt med Sundby. Han har ikke anledning til å kommentere de to dameprofilenes mening. Heller ikke Bjervig har besvart NRKs henvendelser om temaet.