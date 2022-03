– Det er mye sterke øyeblikk, men jeg blir rørt når så mange tar turen hit og ser det siste løpet mitt. Jeg må takke det norske folk som står her i dag, sier Johaug til NRK.

For det var en maktdemonstrasjon fra skiløperen fra Dalsbygda. Hun gikk ensomt alene i mål til øredøvende jubel.

Det var fredag Johaug publiserte et innlegg på Instagram der hun avslørte nyheten. Hun innrømmer at det var et spesielt øyeblikk da hun publisert.

– Da grein jeg. Det har vært mye tårer, men det er fordi jeg ikke er lei. Men det er kanskje rett å gi seg før man er lei.

– Har du allerede rukket å angre?

– Ja. Men folk gjør vel comeback, gjør de ikke det? flirer hun.

– Veldig, veldig mange tårer

Men helt borte fra langrenn blir hun ikke.

– Jeg ønsker å fortsatt være litt i miljøet. Jeg sitter inne med mye erfaringer og kunnskap som neste generasjon kanskje kan ha nytte av også. Jeg får se hvordan veien videre blir der, sier Johaug.

For hun forteller at det siste døgnet har vært veldig spesielt for henne.

– Men Therese om ti år er fornøyd med avgjørelsen. Ett eller to gull til gjør meg ikke noe lykkeligere.

Den siste uka har hun tatt en ringerunde til venner og familie. Det har vært sterkt for henne.

– Det har vært veldig, veldig mange tårer. I går morges begynte jeg bare å skrike «Skal jeg gjøre dette?». Jeg var usikker da også, men jeg vet innerst, innerst inne at det er det rette, sier Johaug.

Dobbelt feiring

Det var hennes samboer Nils Jakob Hoff som var den første som fikk beskjeden. Men mens hun var i tankeboksen om hun skulle legge opp eller ikke, var samboeren koronasmittet.

– Da jeg kom hjem fra OL, måtte jeg gå i gjestehuset, så jeg traff ikke han før mandag denne uka. Han sto ute og jeg sto inne og vi diskuterte gjennom kjøkkenruta, rett og slett. Jeg var så usikker og følte jeg måte begynne å bestemme meg. Men han har hele tiden vært veldig støttende og følt at jeg må gjøre det som er best for meg, forteller Johaug.

Hun sier videre at de hadde før OL vært borte fra hverandre i syv uker, og at det var derfor en nedtur at de måtte være borte fra hverandre enda lenger etter mesterskapet.

Hoff vant selv Mesternes mester nylig.

– Det var veldig bra. Det blir en ordentlig feiring i kveld, både at han vant Mesternes mester og at jeg vant i dag og er ferdig med karrieren, sier hun.

Hyllet av publikum

På andre runde fikk Johaug en enorm luke til konkurrentene, og der var i praksis tremila avgjort. Fra rundt syv kilometer ut i konkurransen gikk hun alene i front, uten noen særlig trussel.

Og stemningen på hennes siste runde var enorm. Hun kunne ta imot hyllesten i solskinnet fra publikum, som endelig kunne komme tilbake og følge tremila etter to år med pandemi.

På siste runde på Frognerseteren vinket og smilte Johaug til et publikum i ekstase.

Fem meter før mål stoppet hun nærmest opp og tok imot hyllesten.

Hun var i tårer etter å ha gått over mål, og lagvenninnene til Johaug hyllet henne med hvite t-skjorter med bokstaver som stavet «Therese».

Foto: Lise Åserud / NTB

– Therese har vært i mine øyne den beste distanseløperen noensinne. Hun er ekstrem i det hun driver med, og går like fort på sprint som i en tremil. Det er imponerende det hun driver med, sier Heidi Weng.

– Kan ikke sammenlignes med noen andre

Hun blir også hyllet av sin svenske konkurrent, Charlotte Kalla.

– Jeg kan bare si hva hun har betydd for min karriere og den inspirasjonen hun har vært. Fra vi møttes først i junior-VM, men mest av alt inntrykket hun ga i første VM vi var med i da hun tok bronse i Sapporo i nettopp tremil.

– Energien hun har kan ikke sammenlignes med noen andre, sier Kalla videre.

Andersson er samstemt med sin landskvinne.

– Vi mister en av de aller største gjennom tidene. Men med tanke på hvordan løpene har sett ut den siste tiden, så kommer løpene sikkert til å være tettere i toppen, sier Andersson.

Stavtrøbbel for Andersson

Ebba Andersson, som var en av de store utfordrerne til Johaug, fikk en tøff tremil da hun brakk staven. Hun måtte gå nesten to minutter (!) før hun fikk en ny stav.

Men Andersson kjempet seg tilbake i kampen om de øvrige pallplassene, selv om det ikke gikk til slutt for svensken. Det var Krista Pärmäkoski som ble nummer to, mens Jonna Sundling ble nummer tre.

Det var fredag at det ble kjent at Johaug kommer til å legge opp etter nåværende sesong. Dermed har hun gått et verdenscuprenn i Norge for siste gang i karrieren.

Marte Skaanes (25) slo til med en solid tremil i Holmenkollen og kom inn på 8.-plass.

– Det var veldig artig de første tre rundene, og den siste runden var det veldig vondt, sier Skaanes til NRK.

Skaanes kom til start med kun én plassering blant de 20 beste i verdenscupen fra før.