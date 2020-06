Privatlag mistet sponsor – flyttet inn i smøreboder

– Vi bor veldig enkelt, men vi får trent. Trening er gratis, så vi prøver å fokusere mest mulig på dét, sier lagsjef og trener Knut Tore Berland til NRK.

Norges største privatlag i skiskyting merker godt at reiselivsnæringen står midt i en krise etter koronautbruddet.

Hotellkjeden Scandic kan ikke lenger sponse laget. Med det forsvant 100.000 kroner i inntekt og muligheten til å overnatte for en rimelig gruppepris.

Lampene lyser automatisk om natta

Nå er hotellrom byttet ut med smøreboder, som medfører enkelte utfordringer på natta.

– Det fungerer fint. Det eneste er at lyset har bevegelsessensor, som gjør at det går av og på, sier trener Anders Øverby.

Har opplevd at lyset går på om natta. Da har han en halsvarmer tilgjengelig, som han trer over hodet.

– Det pleier å funke når jeg tar på den, sier han med et smil.

Hjalp landslagsstjerne til VM-gull

Team Mesterbakeren består av unge, sultne utøvere som har lyst til å danke ut de på verdenscup. Verdensmester Vetle Sjåstad Christiansen frykter svekket konkurranse og rekruttering dersom laget må legge ned.

Følgene av koronapandemien truer nemlig lagets eksistens.

– Mesterbakeren var en stor del av min vei tilbake. Jeg var to år der etter at jeg stod av landslaget da jeg fikk sjukdomssymptomer. De var redningen for meg, og en stor del av æren for at jeg fant tilbake til meg selv og tok VM-gull, sier Christiansen.

28-åringen gra Geilo mener norsk skiskytings bredde er svært sårbar.

– Det er ekstremt viktig å ha et privatlag som på en måte er kvisa på forbundets rumpe. Vi kan ikke få roen med bare junior-, rekrutt- og elitelandslag. Det er viktig at et privatlag kommer utenfra og skaper litt kaos i uttak. Ro skaper ikke så mye utvikling.

– Bredden i nok skiskyting er tynn nok som den er. Vi trenger ikke færre privatlag, men flere. Det blir mye mindre konkurranse uten, sier Christiansen.

VETLE-VARSKO: Vetle Sjåstad Christiansen mener konkurransesituasjonen i norsk skiskyting svekkes dersom Norges beste privatlag ikke kan satse videre. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Frykter utestengelse fra festival

Lagsjef Knut Tore Berland bekrefter at laget er på vei utfor stupet dersom de ikke klarer å snu situasjonen.

– Ja, vi føler litt på det, faktisk. Vi er rammet i den forstand at vi har mistet noen av de litt mindre sponsorene våre, og de er preget av korona. Vi har også signaler om at vi kan miste større sponsorer neste år. Så vi er virkelig preget av situasjonen. Utvilsomt.

Noe av frykten er at koronarestriksjonene skal hindre laget i å få delta under Blink-festivalen i Sandnes i august. Det er nemlig satt begrensninger på hvor mange deltakere som kan stille til start. Landslagsutøvere er prioritert til konkurransen.

– Vi håper vi får bli med. Det er her vi har sjansen til å vise fram sponsorer som finansierer driften, sier Berland.

Karrieretruende

I ytterste konsekvens må utøvere med en landsslagsdrøm legge opp dersom laget forsvinner.

– Da står ganske mange uten lag, og da vil mange måtte satse for seg selv. Du får ikke like gode trenere, og det blir en veldig stor utfordring. Jeg håper ikke det skjer, sier Ida Emilie Herfoss.

Sikkert er det i alle fall at utøverne er innstilt på flere netter i smørebod for å oppnå drømmene sine.

– Du går litt ned i standard, men det er samme jobben som må gjøres uansett, sier Lotte Lie, som gikk VM for Belgia i vinter.