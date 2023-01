Saken oppdateres etter hvert som prisene deles ut! Se oversikt over prisene i bunn av saken.

2022 var et år med mange store norske idrettsprestasjoner. I vinter-OL i Beijing ble det 16 gull og totalt 37 medaljer, en ny gullrekord i vinter-OL.

Også utenfor vintersportene har det vært en rekke store norske prestasjoner, med VM/EM-gull i friidrett, sykling, sandvolleyball, skyting, håndball og triatlon – for å nevne noe.

Og utøverne selv stemte Erling Braut Haaland frem, slik at jærbuen vant utøvernes pris.

– 2022 har vært et «grævla» bra år. Både for meg og ganske mange norske utøvere. Å sette opp idretter mot hverandre er vanskelig. Jeg liker godt idrett og 2022 har vært et «grævla» godt år for ganske mange. Det kunne like godt vært noen andre som vant det, sier Haaland i en videohilsen.

– Selvfølgelig er jeg glad for at jeg klarte å gjøre det her. At dette trofeet blir stemt frem av dere er ekstra hyggelig. Å få den anerkjennelsen er «gildt» (hyggelig) og det motiverer meg enda mer til å gå inn i et nytt år, sier Haaland.

Haaland vant også prisen som årets gjennombrudd i 2020.

I kategorien årets mannlige utøver var det hele tolv nominerte, blant andre Jakob Ingebrigtsen, Haaland, Casper Ruud, Johannes Høsflot Klæbo og Johannes Thingnes Bø.

Og prisen gikk til Jakob Ingebrigtsen, som i 2022 tok VM-gull på 5000 meter, VM-sølv på 1500 meter og EM-gull på både 1500 og 5000 meter.

Han løp også inn til innendørsverdensrekord på 1500 meter og tok VM-sølv på samme distanse i innendørs-VM. Ingebrigtsen avsluttet sesongen med å vinne EM i terrengløp.

Jakob Ingebrigtsen vinner årets mannlige utøver Du trenger javascript for å se video.

Det er første gang Ingebrigtsen vinner prisen som årets mannlige utøver. Han har tidligere vunnet utøvernes pris to ganger (i 2019 og 2022) og prisen for årets gjennombrudd i 2019.

Ingebrigtsen er for tiden i Spania på høydeleir, men var likevel med på sendingen.

– Tusen takk for en utrolig gjev pris, sier Ingebrigtsen på video fra treningsleiren.

– Det er kult å være nordmann i året som har vært og i årene som kommer. Per innbygger må vi være den nasjonen med mest kvalitet. Det er ekstremt inspirerende og kult å være en del av, sier Ingebrigtsen.

Følg sendingen her:

En storslått prisgalla for Norges beste idrettsutøvere, med kjente og kjære artister. Du trenger javascript for å se video. En storslått prisgalla for Norges beste idrettsutøvere, med kjente og kjære artister.

Mol og Sørum kåret til årets lag

Den første prisen som ble delt ut var årets lag. Den gikk til sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum. De to vant også prisen i fjor.

Mol og Sørum vant i 2022 VM-gull for første gang, og de har nå vunnet gull i OL, VM og EM.

– Vi har mange vi skal takke. Jeg har aldri takket deg, Christian. Nå sier jeg takk til deg, sier Mol i takketalen.

ÅRETS LAG: Fra venstre: Christian Sørum og Anders Mol. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Prisen for årets gjennombrudd gikk til Pål Haugen Lillefosse. Stavhopperen satt i 2022 norsk rekord med 5,85 og tok bronse i EM.

I kategorien årets kvinnelige parautøver var det badmintonspilleren Helle Sofie Sagøy som fikk prisen. Sagøy gikk i 2022 helt til topps på verdensrankingen.

– Det her var skikkelig, skikkelig overraskende. Jeg skjelver, sier Sagøy etter å ha fått prisen.

Totalt tolv priser skal deles ut i OL-amfiet på Hamar lørdag kveld: