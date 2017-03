Prevcs stil vekker oppsikt: – Skjønner ikke at han tør

Det går et øredøvende jubelrop i bunn av skiflygingsbakken i Planica når hjemmehåpet Domen Prevc setter utfor. 17-åringen er fortsatt ikke like populær som sin storebror Peter, men minst like mye omtalt den siste uka.

Og da spesielt for sin utrolige flystil i hoppbakken. I Vikersund var det veldig tydelig. Kroppen gikk så langt ned at han hadde hodet nærmere snøen enn skia – som han til tider nærmest måtte holde igjen med armene.

– Slangemenneske

– Han er hypermobil i leddene, som et slangemenneske, så det bare skjer. Han har ikke noe valg, mener Johann André Forfang.

SE VIDEO: Peter Prevc hoppet 243,5 meter i Vikersund forrige helt. Hoppet ble lagt merke til av flere grunner. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Peter Prevc hoppet 243,5 meter i Vikersund forrige helt. Hoppet ble lagt merke til av flere grunner.

– Jeg skjønner ikke at han tør. Gjennom svevet der er det helt ekstremt, sier Andreas Stjernen.

– Det ser ut som han er for myk i kroppen. Jeg har sett ham tøye også, og han er nok unik, skryter Anders Fannemel.

Men imponerte hoppere hjelper lite.

– Det ser kult ut, men er ikke veldig effektivt, slår NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Vil gjerne endre stil

Og det er heller ikke sånn at Domen Prevc ønsker å fly nedover bakken på denne måten, forteller han. Tidligere denne uken gikk han til og med ut på sin egen Facebook-side og skrev at han ønsker å endre teknikken, etter alt pratet om den spektakulære stilen.

– Jeg får veldig mange kommentarer om dette, men jeg liker det ikke, for jeg vet at dette egentlig er et problem og ikke en bra ting, forteller Prevc til NRK.

– Hvorfor skjer det?

– Jeg vet det noe jeg kan gjøre med det, skifte ski og kontrollere hendene mine og alt vil være okay. Med denne hoppingen kan jeg ikke kontrollere farten like mye og det bremser.

– LITE EFFEKTIVT: Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han vil vente til etter sesongen med å bytte ut skiene, men da tror han også det kan gå lenger i bakken

– Det kommer jo helt an på forholdene, men vi har testet på mindre bakker og da var det rundt 10 meter, sier sloveneren.

Det er NRKs hoppekspert enig i.

– Det vanskelig å si eksakt, men han kunne nok fått en 10, 15, 20 meter ekstra tror jeg, hvis forholdene og alt lå til rette for det, sier Evensen.