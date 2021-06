Praktscoring sikret revansje for England

Ingen norske OL-deltakere i karate

Norge reiser til OL i Tokyo uten karateutøvere. Ingen av de norske nådde opp i helgens globale kvalifisering i Paris.



Andrine Hilton fikk en fin start i kumite +61-kilosklassen. Hun vant sine to første kamper søndag, men kom til kort mot Melissa Bratic. Canadieren vant 3-0.



Siste mulighet via en rekvalifisering forsvant da Bratic selv røk ut i semifinalen.



OL-drømmen brast for Adrian Lopez Salas i første runde i +75-kilosklassen. Nordmannen tapte 0-2 for Aliaksej Vodtsjyts fra Hviterussland. I likhet med Hilton fikk han ingen ny sjanse via rekvalifiseringen.



Lørdag tapte Bettina Alstadsæther knepent 2-3 for ungarske Aleksandra Ilankovic i en rekvalifiseringsrunde. Før det både tapte og vant hun en kamp i kumite 61-kilosklassen.