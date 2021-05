Polsk Lewandowski-feber: – Robert, ver så snill. Vi vil ha eitt mål til

Om Robert Lewandowski scorar i Bayern Münchens kamp mot Augsburg laurdag, slettar han Gerd Müllers 49 år gamle rekord på 40 ligamål på ein sesong.

Det er dei meir enn berre litt opptekne av i Lewandowskis heimland Polen. På ein enorm elektronisk reklameinstallasjon i det mest trafikkerte vegkrysset i Warszawa blir Robert Lewandowski (32) hylla for sin fantastiske sesong i Bundesliga.

På den eine visninga står det «40 mål – rekord av Lewandowski og Müller», og på neste «Lewandowski tangerte Müllers rekord, men kan framleis slå den».

MÅLTELJINGSMASKIN: Denne elektroniske reklamemaskinen står på det mest sentrale punktet i Warszawa og ventar på at Lewandowski skal setje inn rekordmålet Foto: Zbigniew Kuczynski / Privat

Sist helg tangerte han rekorden. I dag kan han trone på toppen åleine.

Det er Polens største avis Gazeta Wyborca som har kjøpt reklameplassen i krysset mellom Jerozolimskie Avenue og Marszałkowska-gata, også omtala som Warszawas svar på Times Square.

Der er det også lagt inn ei måltellingstavle, der Lewandowskis mål blir viste.

Også på bussane i den polske hovudstaden blir det vist opptak frå Lewandowskis scoringar denne sesongen.

– Robert, ver så snill. Vi vil ha eitt mål til og ny rekord, skriv avisa.

Lewandowski skadd – rekorden var i fare

LEGENDE: Gerd Müller scora 40 mål på 34 kampar i 1971/72 Foto: Michaela Rehle / Reuters

I 1971/72 scora Gerd «Der Bomber» Müller 40 mål på ein sesong – 34 kampar – i Bundesliga. Ein rekord det er så godt som umogeleg å slå, har vore omkvedet seinare. Ingen har vore i nærleiken heller.

Men det var før Robert Lewandowski sette i gang. 15. mai tangerte han legenda Müller med si 40. scoring, eit straffemål mot Freiburg.

Faktum er at Lewandowski har spela berre 28 av Bayerns 33 ligakampar denne sesongen. Han var ute ein månad med ein kneskade han fekk i ein landskamp for Polen i mars.

Då hadde han 35 mål, og det spøkte for rekorden. Men då han var tilbake etter ein månad, slo han fast at å slå Müllers rekord framleis var eit mål for han.

– Eg håpar at når eg er tilbake på bana, kan eg også vere tilbake til mitt vanlege nivå frå det første minuttet, og ta til å score mål igjen, sa Lewandowski i eit intervju med bundesliga.com.

Etter tangeringa av Müllers rekord, la Bayern München ut denne tweeten:

Begge sette sine rekordar for Bayern München. Müller scora i alt 398 mål for klubben i løpet av 15 sesongar. Lewandowski har 202 før det som kan bli rekordkampen, og det etter berre sju sesongar i klubben.

– Vi spøkte med at det er spelarar som ikkje greier å score 40 mål i heile karrieren, inkludert på trening. Og han gjer det på ein sesong. Det er sprøtt, seier lagkameraten Marc Roca.

«Alltid» ligameisterskap med Bayern

STORSCORAR: Robert Lewandowski har totalt 202 mål for Bayern på sju sesongar Foto: Peter Kneffel / AP

Lewandowski gjorde seg merka med sine ekstreme scoringskvalitetar allereie på nivå to og tre i Polen med klubben Znicz Pruszków. Han blei oppdaga av storklubben Lech Poznan og hjelpte dei til polsk ligameisterskap i 2010.

Så blei det Bundesliga og fire sesongar i Borussia Dortmund frå 2010 til 2014. Der bøtta han inn mål som hjelpte godt til i klubbens to ligameisterskap og ein meisterligafinale.

Sidan 2014 har han spela for Bayern, og blitt ligameister i alle sju sesongane. Scoringstakten har på ingen måte avteke.

Robert Lewandowskis Bundesliga-mål Ekspandér faktaboks Robert Lewandowskis scoringar i Bundesliga: For Bayern München: 2020/21: 40 (på 33 kampar, ein kamp igjen) 2019/20: 34 2018/19: 22 2017/18: 29 2016/17: 30 2015/16: 30 2014/15: 17 For Borussia Dortmund: 2013/14: 20 2012/13: 24 2011/12: 22 2010/11: 8

Han hamna i Guinness' rekordbok i 2015 etter ein kamp mot Wolfsburg. Der kom han inn som innbytar på stillinga 0–1. I løpet av ni minutt scora han fem gonger, og Bayern vann 5–1.

Men det er med tangeringa av Müllers rekord han verkeleg har skrive seg inn i historiebøkene. Der vil han kome med endå større skrift om han tek rekorden åleine.

– Hadde vore fin gest om han trekkjer seg frå kampen

Det er det likevel ikkje alle som ønskjer.

Den gamle Bayern-spelaren Dieter Hamann meiner Lewandowski av respekt for Müller ikkje bør spele mot Augsburg.

– Det hadde vore ein fin gest av han om han hadde trekt seg frå kampen, sa Hamann søndag, ifølgje Sportsbuzzer.

Han viste til at Lewandowski bomma på to store sjansar i kampen mot Freiburg, etter at rekorden var tangert.

– Eg trur mange var letta då, fordi Müller hadde framleis sin rekord, sa Hamann.

– Å dele rekorden vil vere fantastisk, og mykje meir spesielt enn å slå han, sa den tidlegare midtbanespelaren, som no er tv-kommentator.

Han minner om Franz Beckenbauers påstand:

– Bayern ville ikkje vore der klubben er no dersom det ikkje var for Gerd Müller.

Også Peter Ahrens, kommentator i Der Spiegel, meiner det hadde vore det beste om rekorden forblir delt.

Det seier også Augsburgs trenar Markus Weinzierl til Kicker. Han har ein plan for å stoppe Lewandowski. Ikkje berre fordi han spelar for motstandaren, men også fordi Weinzierl hadde Gerd Müller som sitt store ungdsomsideal.

– Han var min assistenttrenar i Bayerns amatørlag i fire år, og ein gong delte eg rom med han ei veke på treningsleir på Lanzarote. Eg kjenner han godt, og set stor pris på han.

– Vi skal gi alt for å redde rekorden til Gerd Müller, sa Augsburg-trenaren til Augsburger Allgemeine Zeitung.

MÅL: Lewandowski-mål mot Borussia Mönchengladbach Foto: Peter Kneffel / AP

Dei som helst ønskjer at Lewandowski ikkje skal score, men dele rekorden med Müller, har også ei anna bekymring:

Keeper i Augsburg er nemleg polske Rafal Gikiewicz. I Tyskland blir det spekulert i at han skal hjelpe Lewandowski med å slå rekorden.

Det avviser sjølvsagt Glikiewicz på det sterkaste.

– Eg skal ikkje gjere det lett for Robert. Tvert imot. Eg skal gje alt for å forsvare buret, seier han.

Mål kvart 59. minutt sesongen gjennom

Men storavisa Bild meiner Lewandowski må få spele og prøve å slå rekorden. Dei meiner faktisk at Lewandowski allereie er best, og grunngjev det med tal:

Han har scora eit mål kvart 59. minutt i gjennomsnitt. Müller brukte i gjennomsnitt 77 minutt. Det er fordi Lewandowski har spela berre 28 av årets 33 kampar, medan Müller spela alle 34 kampane i sin rekordsesong.

Bayern-trenar Hansi Flick kjem ikkje til å spare Lewandowski i sin siste kamp som Bayern-trenar. Fotballmagasinet Kicker meiner å vite at Lewandowski allereie er teken ut på laget mot Augsburg.

Laurdag kveld kan Robert Lewandowski vere rekordhaldar åleine. Til enorm jubel i Polen.