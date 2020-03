Polsk hopplegende ville ha laget vekk fra Norge – presidenten sendte eget fly

Trump foreslår å flytte sommer-OL

USAs president Donald Trump foreslo torsdag å flytte sommer-OL i Tokyo til 2021.



– Å utsette det et år kanskje. Det er min idé.



Trump la til at det var bedre å utsette de olympiske lekene i ett år, framfor å la lekene gå for tomme tribuner.



– Jeg kan ikke se for meg at det skal gå uten mennesker, sa presidenten. Det er ikke den japanske OL-ministeren Seiko Hashimoto enig i.



– Jeg er klar over president Trump sine kommentarer, men verken IOC eller organisasjonskomiteen har noen planer om å utsette eller avlyse de olympiske lekene, sa Hashimoto på en pressekonferanse i Tokyo. (NTB)