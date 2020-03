Lundby historisk: Vinner verdenscupen og Raw Air

Mot sammenlagttriumf etter 10 seier

Johannes Thingnes Bø var overlegen på sprinten i Kontiolahti. Han var 21,1 sekund foran Martin Fourcade, mens franske Emilien Jaqiuelin tok tredjeplassen. Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø fulgte på plassene bak. Det var Thingnes Bøs 10. seier denne sesongen, til tross for at han stod over rennene i januar. Med det ligger han også an til seier i verdenscupen sammenlagt, da løpernes to dårligere renn skal strykes.