Polititaklingen fra sykkel-VM går verden rundt

Den norske politibetjentens takling av en tilskuer under onsdagens VM-tempo i Bergen blir lagt merke til over hele verden.

NBC Sports og spanske Eurosport er blant mediene som har omtalt videoen. Det franske nettstedet Orange hyller den kontante taklingen:

«Det er fortsatt noen som ikke skjønner hvor farlig det er å løpe ved siden av rytterne, og det blir stadig slått hardere ned på. Under VM-tempoen i Bergen taklet politiet en person som løp etter Tony Martin».

FÅR ROS: Den franske nettavisen Orange mener det er farlig med tilskuere som løper ved siden av rytterne. Foto: Skjermdump Orange

Politiet: – Gjort så skånsomt som mulig

Det var da regjerende tempoverdensmester Tony Martin slet seg oppover den bratte stigningen mot Fløyen, at en tilskuer kom løpende bakfra.

Det er ikke uvanlig å se ivrige sykkelfans løpe ved siden av rytterne og heie på dem oppover fjellene i for eksempel Tour de France, men politibetjenten i Bergen ville ikke ta noen sjanser.

–​ Fra politiet sin side var det både en riktig, robust og flott inngripen fra betjenten. Det hadde vært noen nesten-episoder i forkant, så de hadde gjort seg noen tanker om at hvis det skjedde igjen, måtte man gripe inn. Her var det kort avstand mellom MC-en og personen. Det å ta ut vedkommende på den andre siden så kanskje litt brutalt ut, men det var gjort så skånsomt som mulig, sier Ole Bjørn Sveen, som er assisterende stabssjef i bergenspolitiet.

Idet tilskueren kun var noen meter fra Martin, handlet lovens lange arm – eller i dette tilfelle brede skulder – kontant, og skuldertaklet personen inn i gjerdet.

«Betjenten kom stormende fra siden og satt inn en skuldertaklingen på den nærgående tilskueren, som selv en amerikansk fotballspiller ville vært imponert over» skriver danske TV2.

Sveen påpeker at de noen sekunder tidligere trakk en annen publikummer inn til siden, og at håndteringen vil variere fra situasjon til situasjon.

– Risikoen ligger i at det er tett mellom publikum, ryttere og TV-kameraene. Det hadde vært noen episoder der noen publikummere holdt på å komme i kontakt med MC-ene. Så det (taklingen) var for å unngå at publikummeren kom i kontakt med MC-en som var rett bak ham, sier Sveen.

«En barsk politibetjent»

Også det newzealandske nettstedet Stuff sammenligner hendelsen med en idrett basert på litt mer kroppskontakt enn sykling.

«Politibetjenten langs VM-løypa i Norge burde kanskje heller ha vært på en rugbybane».

«En barsk politibetjent viste at han er i perfekt form da en bøllete tilskuer ble litt for nærgående», skriver Sportingnews.

PERFEKT SKULDERTAKLING: Sportingnews hyller politibetjenten i Bergen. Foto: Skjermdump Sportingnews

Tyske Martin virker uanfektet av det som skjedde bak ham, men ble til slutt bare nummer ni.

Tom Dumoulin fra Nederland sikret VM-gullet, slovenske Primoz Roglic overrasket og tok sølvet, mens forhåndsfavoritt Chris Froome måtte nøye seg med bronsen. Edvald Boasson Hagen endte til slutt på 17. plass.

Torsdag er det hviledag i sykkel-VM. Konkurransene fortsetter fredag med fellesstart for både kvinner junior og U23-herrene.