Pogba med perfekt bursdagsgave til Sir Alex

Pogba satte inn 2-1-målet like før slutt og sikret 2-1-seier for Manchester United mot Middlesbrough hjemme på Old Trafford. Hjemmelaget presset og presset, men det var gjestene fra Nord-England som tok ledelsen.

Grant Leadbitter sjokkerte publikum med sin 1-0-scoring etter 67 minutter. Adam Forshaw la ballen inn til Álvaro Negredo. Han headet ballen ned i beina på Leadbitter som satte inn 1–0 til gjestene.

Det så ut til å bli sluttresultatet, for i Middlesbrough-målet sto tidligere Manchester United-keeper som en levende vegg. Han reddet alle forsøkene, og sto oppført med ni redninger før han måtte gi tapt fem minutter før slutt.

Gave til Sir Alex

Zlatan Ibrahimovic headet ballen i beina på Anthony Martial som satte inn 1–1. Ett minutt senere var det 2–1 til hjemmelaget. Paul Pogba var mannen som hamret de røde djevlene i føringen.

Målet sikret 2-1-seier og tre poeng for Jose Mourinhos mannskap. Det er en perfekt bursdagsgave for tidligere trener Sir Alex Ferguson, som så kampen fra tribunen. Ferguson fyller 75 år på nyttårsaften.

Chelsea stormer videre

Den store målfesten foregikk på Stamford Bridge, der Chelsea slet lenge med Stoke, men Antonio Contes seiersmaskin vant til slutt 4–2. Det gjør at London-klubben nå står med 13 strake seirer i Premier League, og har en klar ledelse på toppen.

Joshua King kan også avslutte året med god samvittighet. Han ble byttet inn for Bournemouth i bortekampen mot Swansea, og satte inn 3-0-målet alene med keeper.

Resultater Premier League, lørdag