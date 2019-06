Spania vann U21-EM

Spania var sterkast og slo Tyskland 2–1 i finalen i U21-EM søndag. Spanske Fabian Ruiz førte spanjolane i tet alt etter sju minutt, før Daniel Olmo sørga for 2–0 etter 69 minutt. Nadiem Amiri reduserte for Tyskland to minutt før full tid, men til ingen nytte. Dette var Spania sitt femte U21-gull.