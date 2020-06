Planlegger å holde EM på ett sted

Håndball-EM i Norge kan bli kraftig barbert og spilt i bare én by og én hall i Trondheim, Stavanger eller Oslo.

Ti nasjoner skal i aksjon i Norge i løpet av EM for kvinner (3. – 20. desember) desember, åtte i gruppespillet og hovedrunden.

Men viruspandemien har gjort at det må tenkes nytt rundt mesterskapet. Det europeiske håndballforbundet (EHF) åpnet fredag for et EM der det bare spilles kamper i én by i Norge og én Danmark, melder NTB.