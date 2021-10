Pettersen fikk hjernehinneblødning: – Hvis jeg rørte meg, kastet jeg opp

Pettersen fikk hjernehinneblødning

Pettersen forteller i sin egen podkast Gode Dager at han fikk akutt vondt i hodet under en sykkeltur forrige torsdag. VG omtalte saken først. – Det var så vondt at jeg måtte lukke øynene. Hvis jeg rørte meg, kastet jeg opp av smerter, forklarer Pettersen. Den tidligere langrennsløperen ble fraktet med luftambulanse til Lillehammer sykehus, hvor han ble utskrevet 13. oktober. Legene fant ingen sår på hjernehinnen, og forrige fredag fikk han vite at han er ute av livsfare, skriver VG. – Jeg skal komme styrket ut av det. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar. En måned, et halvt år eller ett år, sier Pettersen.