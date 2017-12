Det var ikke bra nok for i dag, det var det ikke, sier landslagssjef Vidar Løfshus. Han har akkurat sett Petter Northug jr. stryke til skogs etter sprintprologen lørdag morgen.

Mosvikløperen hadde første mulighet til å bevise formen, men i mål var han nummer 29, 13,42 bak Johannes Høsflot Klæbo, som var suverent raskest. Han ble dyttet videre nedover og endte til slutt på en 32. plass, og fikk ingen plass i sprintfinalen.

– Hva betyr dette for resten av helgen?

Det betyr at han har litt mer friske bein til i morgen, sier Løfshus.

– Det er han sikkert glad for selv også.

Fortrakk ikke en mine

Etter målgang strøk Northug rett til skogs uten å snakke med frammøtt presse.

31-åringen fortrakk ikke en mine før han satte ut på en ny skitur, bare minutter etter det ble klart at han ikke gikk videre.

Akkurat dette sprintrennet har betydd uvanlig mye for ham. Northug har ikke fått gå verdenscup på en stund, og for å vise at han er god nok til å være med videre på verdenscuplaget måtte han levere gode resultater på Lillehammer.

Northug ønsker å gå så mange verdenscuprenn som mulig for å prikke inn formen til OL, noe som har vært en suksessoppskrift for ham før.

Nå kan dette bli betydelig vanskeligere for ham, og alternative planer må kanskje legges.

Slik så Northugs prolog ut.

– Hadde håpet han skulle skviset seg videre

Landslagstrener Tor Arne Hetland var småskuffet etter målgang.

– Hvordan så Northug ut?

– Han var litt for seig til å få en knalltid, men jeg hadde håpet at han skulle klare å skvise seg inn blant de 30 beste. Det gikk dessverre ikke i dag, sier han til NRK.

– Hva betyr det for fortsettelsen?

– Det betyr at han ikke bruker opp kreftene på tremila, sier han.

– Jeg skulle gjerne sett at Petter Northug gikk det lille sekundet raskere, slik at han hadde vært videre, men i morgen er det en ny dag. Vi får prøve igjen da, sier Hetland.

Petter Northug skulle egentlig ha stilt på sesongåpningen på Beitostølen, men var syk og sto over.

Northug måtte skuffet innse at mulighetene for å kjempe om en topp-plassering røk allerede etter prologen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Klæbo suveren

Årets store sprint-ess innfridde derimot til de grader. Johannes Høsflot Klæbo tok av som en trøndersk rakett som femtemann ut på prologen, og han tok ledelsen med et hav av tid til gode.

Nærmest var russiske Aleksandr Bolshunov, 4.31 bak. Paal Golberg var nærmest de norske kollegene, 5,63 bak.

Saken oppdateres.

