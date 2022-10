Medan Høgmo for mange i Noreg blir hugsa som mannen som ikkje klarte å ta Noreg til ein ny meisterskap, med tap mot nasjonar som Aserbajdsjan og ein sørgjeleg EM-playoff mot Ungarn.

Men i Sverige og Häcken er tonen ein heilt annan.

Den norske trenaren tok over svenske Häcken i 2021 for å redde klubben frå nedrykk. Det klarte han, men Häcken gav seg ikkje med det. No kjempar klubben mot den tradisjonelle klubben Djurgården om å ta seriegull med seks kampar igjen av sesongen.

– I dette tilfellet (førre sesong) var det veldig mykje skadar, vi selde veldig mykje spelarar og vi kunne ikkje stille med det same laget ein einaste gong. Det vart ein type krisehandtering. Det var mykje vanskelegare her enn i Djurgården, seier Høgmo til NRK om perioden då han først tok over klubben.

Det gjer at den tidlegare landslagssjefen blir genierklært av svenskane, og klubben har aldri vunne Allsvenskan. Det næraste dei har vore, er ein andreplass i 2012.

HERJAR: Häcken har berre tapt to kampar denne sesongen. Det er færrast i ligaen. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Smiler av Real Madrid-påstand

Häckens sportssjef Martin Ericsson sa nyleg at Høgmo var i stand til å trene sjølvaste Real Madrid.

– I verda mi er han ein av få trenarar frå Skandinavia som med leiarstilen sin kunne trena Real Madrid. Då tenkjer eg også på måten han er på, og kor trygg han er på seg sjølv, sa Ericsson.

Han utdjupar overfor NRK:

– Det eg meiner er den utruleg sterke leiarskapen hans, og driven. Eg trur vi er ein veksande klubb og ser oss sjølv som ein stor klubb i Sverige. Vi må ha trenarar som er gode leiarar med god leiarskap. I tillegg må du ha gode fotballspelarar, danne eit lag og ha eit engasjement for klubben. Der er han sterk, meiner sportssjefen.

REAL MADRID-SAMANLIKNING: Sportssjef i Häcken. Martin Ericsson, meiner Høgmo har leiareigenskapane til å trene Real Madrid. Foto: Terje Haugenes / NRK

Høgmo smiler av uttalen til Ericsson.

– Det er vel ein metafor han brukar, det er artig, seier Høgmo.

– Det er litt slik å vere topptrenar, og det har eg opplevd i ein karriere over 32 år. Ein er ein helt den eine dagen og så er du «idiot-forklart» den andre dagen. Det som kanskje har endra seg over tid, er kortare frekvens på når du er genierklært. Som trenar handlar det å balansere dette, seier han vidare.

– Kunne du trena Real Madrid?

– Det som er fascinerande med Ancelotti er rolla i den typen lag. Du leier oppover og nedover i systemet, og trenaren står midt imellom. Det er ein spennande og utfordrande jobb.

Hagerup og Børli inspirerte

OPPTUR: Etter nokre år utanfor trenaryrket har Høgmo snudd Häcken opp ned. Foto: Terje Haugnes / NRK

Høgmo har gjerne nokre litt meir spesielle metodar i sin periode som trenar. Spelarar han har trena har opplevd dikt, ballett og yoga. Noko av dette har han også teke med inn i Häcken.

– Wenger sa tidleg på 2000-talet at det har vore mykje fokus på fysisk trening, men no blir det mykje meir fokus på mental trening. Sjølvsagt har vi implementert ein del her som vi brukte i Tromsø. Det er ein del av årsaka til dei stabile prestasjonane våre, meiner Høgmo.

Han meiner media liker å fokusere på slike metodar, men det lever han godt med.

– Eg tenkjer i ei fotballverd som kan vere einsformig, er det bra å få inn andre aspekt. Det som er bra med lyrikk, er at du kan få sagt mykje på få ord. I Tromsø køyrde vi lesesirklar på Inger Hagerup og Hans Børli, og då byrja spelarar å skrive dikt. Då utviklar du menneske, seier Häcken-trenaren.

Etter nedturen med landslaget tok han to år i Fredrikstad som sportssjef for å kunne vere meir heime, fortel han. Deretter jobba han i ein periode som trenarutviklar for Noregs Fotballforbund.

– Eg rista av meg skuffelsen og kom inn i nye jobbar. Eg fann stor motivasjon. Det er spesielt i fotballbransjen, med mykje puls og lidenskap. Du ser forskjellar kvar dag. I Häcken går vi på jobb kvar dag for å bli betre, seier han.

STORT SMIL: Per-Mathias Høgmo har hatt mykje å smile for denne sesongen. Foto: Christian Dehlie Lokøy / NRK

Gir Høgmo stor ære

Han meiner slutten av perioden som norsk landslagssjef var noko av det tøffaste han har opplevd som trenar.

– Eg vil seie det var ein krevjande situasjon – det var det absolutt. Fordi du har så inderleg lyst til at laget, nasjonen og alle skal få ei fin oppleving.

Men i Häcken har han altså verkeleg fått det til å svinge. Ericsson hyllar den norske trenaren sin.

– Han skal ha ei stor ære (for snuoperasjonen), absolutt. Han har utført oppdraget på ein veldig sterk måte. Vi har vore ein god match og vi passar saman, seier Ericsson.

Han seier at Høgmo er ein profil som passar Häcken svært godt, og etter samtalane med nordmannen kjendest det rett å tilsetje han.

– Han har enormt driv, står for utvikling og vil framover heile tida. Der er han eksepsjonell og vi må nesten halde han tilbake, for han vil komme med nye ting heile tida.

Slik ser tabellen ut med seks kampar igjen: