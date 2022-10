Bodø/Glimt er en av konkurrentene som kjemper om topp tre-plassering i Eliteserien, og nordlendingene vant til slutt 4-1 over Lillestrøm på Åråsen.

– Jeg har blitt kalt samtlige ting i 90 minutter, så det var adrenalin som måtte ut. Jeg har ikke gult kort denne sesongen, så det var på tide med gult kort også, sier en frustrert Amahl Pellegrino til Discovery etter kampen.

Etter at han scoret 4-1 målet for Glimt valgte han å ta av seg drakta og vise den frem foran LSK-fansen. Som han sier selv, resulterte feiringen i gult kort.

Hardt ut mot fans

Han hevder også at han fikk kastet gjenstander etter seg.

– Det var en lommebok. Jeg sa det til dommeren og ba om å se navnet, så hadde problemet vært løst med en gang. Men han ville ikke det. Kanskje han hadde penger til oss, sånn at vi kunne kose på McDonald's. Men vi fikk ingenting fra lommeboka, det er skuffende, sier Glimt-profilen.

Han sier videre at han ikke har noe sympati for Lillestrøm-fansen, til tross for at Glimt blant annet fikk et mål godkjent som trolig var offside.

– De (LSK-fansen) kommer på kamp bare for å lage ræl og faenskap med masse barn her. De sier masse ord som ikke skal være her. Vi har holdt på med kampanjer om at alle mennesker er like. Jeg har ingen sympati for det der, sier Pellegrino.

SCORET: Amahl Pellegrino scoret Bodø/Glimts fjerde mål. Foto: Javad Parsa / NTB

LSK-spiller Lars Ranger fikk ikke med seg hva som skjedde under Pellegrino-scoringen.

– Egentlig ikke. De har kanskje et anspent forhold, men det legger jeg meg ikke oppi, sier han til NRK.

NRK har vært i kontakt med medie- og kommunikasjonsansvarlig i LSK Morten Stokstad, som ikke ønsker å kommentere saken etter kampen.

Bråk etter kampslutt

Men det var også bråk i spillertunnelen, der Glimts midtbanespiller Hugo Vetlesen nærmest ble dratt inn i LSK-garderoben for å få tilsnakk.

– Jeg sa at det er unødvendig å stå bak stolpen på cornere og skriker. Men vi snakket etter kampen, og det er greit nå, sier LSK-keeperen til NRK etter kampen.

INNBYTTER: Hugo Vetlesen scoret og irriterte på seg motstandere. Foto: Javad Parsa / NTB

Vetlesen tar selvkritikk etter tumultene.

– Jeg var kanskje litt ivrig med Mads her. Jeg legger meg flat for det, men fotball er følelser, sier midtbanespilleren.

I tillegg sa sportssjef i LSK Simon Mesfin klart fra til Vetlesen.

– Hugo! Dette er ikke humor, det er ikke humor, sa Mesfin ved garderoben.

Glimt vant altså etter scoringer av Ulrik Saltnes, Runar Espejord, Hugo Vetlesen og Amahl Pellegrino. Lørdagens Glimt-seier betyr at de går opp til andreplass i Eliteserien, mens Lillestrøm, Rosenborg og Vålerenga kjemper om Europa-plass like bak.

Vålerenga holdt lekestue

Dag-Eilev Fagermo og Vålerengas storform bare fortsetter. Etter å ha slått Strømsgodset 4-0 på hjemmebane har Oslo-klubben nå tapt kun én kamp på sine siste tolv kamper i Eliteserien.

Av de siste tolv kampene har ti av dem endt i seier, mens én kamp har endt med poengdeling.

Det betyr at til tross for en begredelig sesongstart, så har de alle muligheter til å ta medalje i Eliteserien, noe som også fører til kvalifisering til Serieligaen.

Blåtrøyene kom ut i fyr og flamme mot Godset, og to scoringer av Torgeir Børven etterfulgt av en dobbel fra Amor Layouni sørget for en 4-0-ledelse til pause.

Men det ble altså med de fire målene fra første omgang. Nå venter tøffe kamper mot Rosenborg og Bodø/Glimt.