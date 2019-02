Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vår mann er klar for VM i Inzell, utbrøt kommentator Carl Andreas Wold etter løpet til Sverre Lunde Pedersen.

I generalprøven før VM enkeltdistanser, som starter i Inzell neste uke, leverte bergenseren sesongens beste resultat.

Tiden 6:16.168 holdt til seier på 5000-meteren i Vikingskipet, foran russiske Alexandr Rumyantsev.

– Det ser ut som VM-formen kommer, så da er det bare å kjøre på, sier Pedersen etter løpet.

Lagkamerat Håvard Bøkko var også full av begeistring etter bergenseren sitt løp.

– Rundetidene er alle på rundt 29 sekunder. Det var bunnsolid, sier Bøkko.

I FORM: Bergenseren ser ut til å ha funnet formen til VM. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nærmer seg toppformen

26-åringen hadde enda til gode å ta sesongens første verdenscupseier, men det var før 5000-meteren på Hamar.

– Jeg er ikke langt unna toppformen. Det er ofte bare et løp som skal til for at man treffer skikkelig, sier Pedersen.

Det er også den første norske allround-seieren så langt i verdenscupen denne sesongen.

– Jeg har fulgt planen og vært fokusert på hver eneste trening. Da kommer formen snikende. Det er kjekt, sier Pedersen.

Inzell neste stopp

Allerede i morgen reiser 26-åringen til tyske Inzell, for å finjustere de siste detaljene før VM braker løs på torsdag.

– Nå er det bare å trene og hvile for å gjøre seg klar til VM, sier Pedersen.

Likevel er han klar på at han har mer å gå på.

– Jeg hadde nok klart å dra på enda litt mer med en jevn makker. Det er en god stund siden jeg har gått et løp, men formen er bra. Den har vært stigende hele uken. Det er godt å gå et bra løp før VM, sier Pedersen.