– Sverre er veldig pliktoppfyllende. Han følger alltid treningsplanen og er alltid nysgjerrig. Sven Kramer er også sånn, sier landslagstrener Bjarne Rykkje til NRK etter å ha sett sin nye elev ta sølv på 1500 m.

Rykkje har bedre forutsetninger for å sammenligne de to enn de fleste. I åtte år var han assistenttrener for historiens beste skøyteløper.

Nå har han sett Sverre Lunde Pedersen ta tre medaljer under VM i Inzell – et historisk gull på 5000 m på torsdag, sølv på lagtempoen lørdag og sølv på 1500 m søndag.

– Han er i veldig bra form. Han går et utrolig bra løp, sier landslagssjefen.

SØLVLØPET: Se løpet som sikret Sverre Lunde Pedersen en ny VM-medalje.

– Går bedre enn noen gang

Det er Pedersen enig i.

– Jeg er i kjempeform og går bedre på skøyter enn noen gang. Jeg føler at jeg ikke fikk bevist at jeg var i form i OL, og nå får jeg vist det, sier Pedersen til NRK etter å ha tatt sølv på 1500 m.

Begenseren gikk inn til tiden 1:43.16, bare åtte hundredeler svakere enn sin personlige rekord på distansen.

Han strakk umiddelbart armene i været og jublet over å ha levert nok et kanonløp da det gjaldt som mest.

KNYTTET NEVEN: Sverre Lunde Pedersen var tydelig fornøyd da han gikk i mål på 1500 m. Foto: Matthias Schrader / AP

– Å få ut mitt beste når det gjelder som mest er fantastisk. Å ta en 2. plass i dette feltet er ekstremt sterkt. Jeg går raskere runder enn jeg noen gang har gjort, sier Pedersen.

To par senere slo Thomas Krol til med tiden 1:42.58. Han var den eneste som slo Pedersen.

– Jeg har truffet perfekt med formen og klarer å prestere når presset er som størst. Det er sykt deilig å ta med videre i karrieren. Det gir en trygghet, sier han.

Gleder seg til allround-VM

Nå venter noen rolige dager i Bergen, hvor skøyteesset skal tenke lite på skøyter, før han reiser til Calgary på fredag. Der arrangeres allround-VM første helgen i mars.

– Med denne formen er alt mulig, sier landslagstrener Bjarne Rykkje til NRK om Pedersens sjanser der, før han kommer med en advarsel:

– Det er utfordrende å være i like god form de neste tre ukene, så vi skal trene litt og så håper vi på å ta formen tilbake igjen, sier han.

STOLT: – Han knuser alle spesialistene unntatt én, påpeker en stolt Jarle Pedersen. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Hold deg frisk

Pedersens far, Jarle Pedersen, var på tribunen da sønnen gikk inn til sølv.

Når NRK spør ham hva det første han skal si til sønnen når han treffer ham er, nøler han ikke i et øyeblikk:

– Hold deg frisk, for det kommer flere viktige løp om noen uker.

– Da er det allround-VM i Calgary du har i tankene?

– Ja, det har vært hovedmålet i hele vinter, sier den tidligere landslagstreneren.