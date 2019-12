Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ingrid Landmark Tandrevold så lenge ut til å sikre karrierens andre individuelle pallplass i verdenscupen da hun leverte solid skyting på 15 kilometeren i svenske Østersund.

Etter tre fulle hus kjempet Tandrevold om seieren på siste stående skyting, og i sterk vind kjempet hun inn fire av fem treff. Med én bom glapp pallen så vidt det var.

– Jeg er veldig stolt av meg selv og føler jeg kjempet på hvert eneste skudd og hver eneste meter i dag, sier Tandrevold til NRK etter løpet.

Franske Justine Braisaz var raskest i sporet og tok seieren foran ukrainske Julia Dzjima og lagvenninnen Julia Simon. Tandrevold måtte ta til takke med en fjerdeplass som trolig ikke smakte så bittert som den høres ut.

FOKUSERT: Ingrid Landmark Tandrevold lot seg ikke stoppe av vanskelige snø- og vindforhold i Østersund. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Tenkte på hælene sine

19 av 20 treff på en dag med svært vanskelige værforhold er ikke hverdagskost for Tandrevold. Hun forteller at hun har jobbet med å stole på seg selv på standplass, og i dag fikk både hun og mentaltreneren betalt for det harde arbeidet.

23-åringen forteller at hun fikk en tekstmelding fra sin mentaltrener like før rennet. Der stod det kun to ord, men to ord som skulle vise seg å bli helt avgjørende for skytingen.

– Han sendte meg meldingen som jeg hadde sendt til ham etter Blink-festivalen, sier hun.

På meldingen stod ordene «hælen» og «nærme».

– Det gir nok ikke mening for andre. Men det betyr at jeg skal ha trykket på hælen og at jeg skal starte nærme blinken.

– Rett før jeg begynte å skyte så tenkte jeg på hælene mine, sier hun og ler.

Hun tror de to ordene fra mentaltreneren, som hun ikke ønsker å navngi, ble viktige da hun kjempet for å få ned blinkene i Østersund.

– Det var det eneste jeg tenkte på på stående skytingen. Jeg kan ikke si det sikkert, men jeg tror det hadde betydning.

Skjøt seg vekk

Tandrevolds solide skyting sørget gjorde at hun ble beste norske kvinne på normaldistansen. Til tross for at både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland satte fart fra start og gikk fort i skisporet de første rundene, skjøt begge seg vekk og endte med fem bomskudd og fem tilleggsminutter hver.

– Jeg føler jeg underpresterer til de grader, sier Eckhoff til NRK.

Eckhoff sleit også i sporet, og gikk inn til 29. plass, mens Olsbu Røiseland ble nummer 19.