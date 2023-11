Øyre Slind vurderte å gi seg – gjør helomvending etter suksesshelg

– Planen er at hun skal gå verdenscup. Mest sannsynlig er det uaktuelt med langløp, sier Chris Jespersen, trener i Team Aker Dæhlie, til NRK.

Chris Jespersen, trener i Team Aker Dæhlie. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Sjansen for at hun kan hevde seg i verdenscup er til stede, fortsetter han.

Astrid Øyre Slind, som er Team Aker Dæhlie-løper, satser i hovedsak på langløp. Men etter å ha sikret seier på 10 kilometer skøyting har planen endret seg.

Nå dropper hun langløpssirkuset fremover distanseverdenscupen.

– Ja, hvis jeg går fort nok til å være med å kjempe om en sammenlagtseier, så er målet å vinne distansecupen, bekrefter også Øyre Slind til NRK.

– Er målet å vinne distansecupen?

– Det er ett av målene mine, jeg ser at jeg hadde en del sekunder opp til toppen opp i fjor. Jeg forventer ikke at jeg har tettet hele den luka, men jeg kan være med å kjempe om den pallplass i distansecupen hadde vært artig.

– Så distansecupen er hovedmålet?

– Ja, distansecupen er hovedfokuset.

Astrid Øyre Slind, Heidi Weng, og Margrethe Bergane tapetserte pallen på 10 kilometer klassisk lørdag. Foto: NTB

Øyre Slind valgte å takke nei til landslaget i våres, for å fortsette satsingen med Team Aker Dæhlie. Langløpsesset imponerte for alvor i tradisjonelt langrenn i VM i Planica i fjor, da hun tok tremilsbronse.

Utfordringen nå er at hun har lyst til å gå alt. Både langløp og verdenscup. Men til og med Tour De Ski er det verdenscupen hun prioriterer.

Deretter vil 35-åringen ta en ny vurdering. Les også Iversen tilbake etter tungt år: – Mange rare kommentarer

Vurderte å gi opp

Sesongåpningen på Beitostølen har gått over all forventning for Øyre Slind, som har sikret seg to pallplasser gjennom helgen.

Men for to uker siden så det ikke like lyst ut, forteller treneren.

– Det så forferdelig ut for to uker siden. Hun hadde lyst til å drite i skigåing, sier Chris Jespersen om en økt Øyre Slind hadde i Granåsen.

Øyre Slind bekrefter at lite stemte på klassiskøkta Jespersen refererer til:

– Det er faktisk litt sant. Jeg var sur på meg selv da, sier Øyre Slind.

– Hva var det som ikke stemte?

– Det gikk så dårlig teknisk. Jeg hadde ikke balanse på skia og var frustrert over at det gikk så dårlig.

Men kort vei fra bunn– til toppnivå. I dag var det kun franske Delphine Claudel og Heidi Wengsom yppet seg med både langrenn- og langløpsesset.