Overgangen til Aalesund i vasken for Skaanes

Rossbach lånes til Degerfors

Odds målvakt, Sondre Rossbach, lånes ut til den svenske fotballklubben Degerfors.

Det bekrefter Odd-trener Pål Arne Johansen til NRK.

– Sondre går på ett års lån. Det er både klubben og jeg som hovedtrener veldig glad for. Jeg sa det da jeg kom hit at det var råflott med både Leo (Wahlstedt) og Sondre (Rossbach). Begge fortjener å være førstekeeper, sier «Paco» til NRK.

Odds hovedtrener sier de har et luksusproblem på keeperplassen.

– Vi har et luksusproblem. For øyeblikket er det Leo og så Peder (Nygaard Klausen) som andrekeeper og er veldig fornøyd med det.



– Vi har en tradisjon i Odd for at gamle helter kommer hjem og Rune (Almenning Jarstein) kan være i den kategorien. Men det må vi se på når den situasjonen med Hertha Berlin blir løst og når det blir vet vi ikke enda, forteller han.

Degerfors havnet på 13.-plass i Allsvenskan forrige sesong.